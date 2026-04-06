«Se aclara la situación de Araujo»... Tres jugadores del Barcelona se pierden el entrenamiento previo al partido contra el Atlético de Madrid

El FC Barcelona ha realizado hoy lunes su entrenamiento en el Complejo Deportivo Juan Gamper, como preparación para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo miércoles.

El Barcelona volverá al trabajo mañana martes, en la última sesión antes de recibir al Atlético de Madrid, y el entrenador Hansi Flick y João Cancelo comparecerán en rueda de prensa.

Según el diario «Mundo Deportivo», el Barcelona entrenó sin Frenkie de Jong, ya que el centrocampista holandés se encuentra en las últimas fases de recuperación de su lesión en el tendón de la corva derecho.

De Jong sufrió una lesión durante los entrenamientos el 26 de febrero, y el club estimó que su recuperación duraría entre cinco y seis semanas.

El próximo jueves, justo después del partido contra el Atlético de Madrid, finalizará el periodo de recuperación, y Hansi Flick y su cuerpo técnico confían en que De Jong esté listo para el partido contra el Espanyol.

El club pretende dar a Frenkie algo de tiempo de juego en el derbi contra el Espanyol, además de contar con él para el decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el Wembley, previsto para el martes 14 de abril.

También se ausentaron de los entrenamientos Marc Bernal, lesionado tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo en el anterior partido contra el Atlético, y Andreas Christensen, que sigue recuperándose de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Por su parte, Ronald Araújo se entrenó con sus compañeros tras haber solicitado su sustitución el sábado en el Wanda Metropolitano.

El defensa uruguayo sufría una leve distensión muscular en el muslo izquierdo, pero estará listo para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Para completar la sesión de entrenamiento, Flick convocó a los jugadores del equipo filial: Tommy Márquez, Álvaro Cortés, Xavi Espart y Diego Cuchín.

También acudió a la Ciudad Deportiva el brasileño Rafeina, quien, tras regresar de su país, se desplazó a las instalaciones de entrenamiento del club azulgrana para continuar con el tratamiento de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

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