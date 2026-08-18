Diversos informes de prensa han revelado la fecha del regreso del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, a los partidos del equipo, tras su ausencia durante todo el periodo pasado.

Ronaldo volvió a los entrenamientos del Al-Nassr la semana pasada, después de una ausencia que se prolongó durante más de un mes, desde que la selección de Portugal abandonara la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el preparador físico del Al-Nassr trabaja para poner a punto a Ronaldo de cara a participar con el equipo en los próximos partidos, tras su ausencia en los dos primeros encuentros de la nueva temporada.

"El Don" se perdió el estreno del Al-Nassr en la Roshn League, cuando venció al Al-Fateh por tres goles a cero el pasado sábado, y también se ausentará en su partido contra el Al-Diriyah, hoy martes, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Ronaldo realizará un entrenamiento físico de 90 minutos de duración, esta tarde de martes, en el centro Dar Al-Nassr de la capital saudí, Riad, con el fin de prepararse para regresar a los partidos durante el próximo periodo.

Tras el enfrentamiento contra el Al-Diriyah, "Al-Alami" se medirá con su vecino, el Al-Riyadh, el próximo viernes, en el estadio de este último, en la segunda jornada de la Roshn League, un partido que podría presenciar el regreso de Ronaldo.

El diario aclaró que "el misil de Madeira" no ha perdido gran parte de su condición física durante su periodo de ausencia de los entrenamientos del Al-Nassr, lo que ha acercado la idea de su regreso a los partidos, dado el programa de acondicionamiento físico al que se somete actualmente.

Cabe recordar que Ronaldo logró conducir al Al-Nassr a la conquista del título de la Roshn League saudí la temporada pasada, tras 7 años de ausencia, mientras sueña con llevarlo a levantar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite por primera vez en su historia.