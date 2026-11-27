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El interés del Barcelona por fichar a Ilias Hidaoui ha generado una amplia reacción en Marruecos, donde crecen las esperanzas de que uno de los talentos emergentes más destacados de la Academia Mohammed VI dé el salto al club catalán, un paso que reflejaría los frutos de la inversión marroquí en la formación de futbolistas.

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Según informa el diario español «Sport», las noticias publicadas por medios africanos sobre la intención del Barcelona de presentar una oferta por el joven lateral derecho han tenido una gran repercusión en la prensa marroquí y africana, que ha puesto el foco en la apuesta del club catalán por captar talento del continente africano.

Hidaoui, de 18 años, es uno de los defensas con más proyección del fútbol marroquí. Su nombre suena desde hace tiempo entre los especialistas en la detección y el desarrollo de talento del país, y algunos de ellos han analizado al detalle sus cualidades técnicas.

Las características futbolísticas del jugador explican el interés del Barcelona, en especial su capacidad para leer el juego y participar en la construcción de las jugadas, rasgos que el club catalán busca en sus futbolistas.

El entrenador marroquí Fouad Sahabi, según recoge el portal «Africa Foot», destacó la inteligencia táctica de Hidaoui y su capacidad para anticiparse a los movimientos de los rivales, así como la facilidad con la que cumple sus tareas defensivas sin necesidad de asumir riesgos innecesarios.

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El técnico subrayó la calidad de su lectura de los partidos, su capacidad para sacar el balón bajo presión y para conectar líneas mediante pases verticales.

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Sahabi también resaltó la superioridad de Hidaoui en el juego aéreo, tanto por su potencia en el salto como por su capacidad para elegir el momento adecuado para intervenir, una virtud que lo convierte en una amenaza en las jugadas a balón parado en ataque.

Estas cualidades dibujan el perfil de un defensa con atributos que encajan con la filosofía del Barcelona, ya que es capaz de asumir responsabilidad con el balón, ofrecer soluciones a sus compañeros y cumplir con sus tareas defensivas.

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Por su parte, Mohamed Oustad, exjugador del Raja Casablanca y entrenador especializado en formación de talentos, elogió el potencial de Hidaoui y consideró que reúne las condiciones necesarias para dar el salto a un nivel avanzado del fútbol europeo.

El técnico hizo hincapié en la madurez táctica del jugador, superior a la habitual para su edad, además de la serenidad que muestra en situaciones de presión y su capacidad de liderazgo sobre el terreno de juego.

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Asimismo, señaló la facilidad con la que Hidaoui interpreta las intenciones de los rivales y su capacidad para prever el desarrollo de las jugadas y anticiparse a los movimientos de los futbolistas.

Estos elogios tienen su reflejo sobre el césped: Hidaoui se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones sub-17 con Marruecos en 2025 y fue elegido mejor jugador del torneo internacional sub-19 organizado por la Academia Mohammed VI el pasado mes de abril.

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Que un defensa se lleve el premio al mejor jugador de un torneo en el que participaron varias academias de grandes clubes europeos es una muestra clara del enorme potencial que atesora.

El interés del Barcelona supone un nuevo impulso para la carrera del jugador, a quien en Marruecos se considera preparado para dar un paso importante en su trayectoria.

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La dirección deportiva del club catalán pretende seguir explorando el mercado africano, cada vez más atractivo para los clubes europeos, y Hidaoui reúne muchas de las características técnicas que el Barcelona busca en sus fichajes de jóvenes talentos.