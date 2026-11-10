El neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, ha desatado la polémica en torno a su futuro con el club inglés, ya que su contrato finaliza al término de la presente temporada.

Y no parece que Virgil van Dijk esté preocupado por su futuro con el Liverpool, pues con el final de su contrato con los Reds el próximo mes de junio, el defensa neerlandés, de 35 años, aún no ha tomado una decisión sobre su siguiente paso.

Se espera que se celebren conversaciones con la directiva del club en las próximas semanas y meses, pero el capitán prefiere centrarse en la temporada actual.

Van Dijk explicó, según el sitio web "Foot Mercato": "Quiero seguir jugando y dando lo mejor de mí, así que veremos lo que nos depara la temporada".

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Y añadió: "Si la situación continúa así, mejor. Y si no continúa, me iré a otro club. Por ahora no hay nada que reseñar, pero eso no significa que esté en pánico".

Y agregó: "Mi estado anímico es bueno; en cuanto a lo físico, he sufrido un problema leve durante las últimas dos semanas, pero estoy haciendo todo lo posible para estar listo para jugar".

Cabe recordar que el Liverpool fichó a Van Dijk en enero de 2018, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del equipo durante aquellos años.