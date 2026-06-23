Se acerca el duelo entre Ronaldo y Messi... ¿Qué le espera a Portugal en la fase de clasificación para el Mundial?

La selección portuguesa está a un paso de asegurarse el pase a la segunda fase del Mundial 2026 tras golear a Uzbekistán. ¿Qué le espera si se clasifica?

Tras empatar sorpresivamente con la República Democrática del Congo, Portugal se repuso con un 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo 11.

Con este resultado, la clasificación del grupo queda así:

Portugal lidera con 4 puntos, mientras que Uzbekistán, sin puntos, cierra la clasificación tras dos derrotas.

Colombia es segunda con 3 puntos y podría recuperar el liderato si vence a la República Democrática del Congo en la madrugada del miércoles.

Portugal puede acabar primero o segundo y ya tiene garantizado, al menos, el tercer lugar, pues Uzbekistán no lo alcanzará.

El duelo contra Colombia en la última jornada, la madrugada del domingo, definirá el liderato.

¿Qué le espera a Portugal en la segunda ronda?

Según la web de la FIFA, si Portugal lidera el grupo 11, en octavos jugará contra el tercero de los grupos 4, 5, 9, 10 o 12.

Si concluye segundo, chocará con el segundo del Grupo 12 (Inglaterra, Ghana, Panamá y Croacia), hoy liderado por la selección africana.

Si avanza como mejor tercero, su rival sería el líder del grupo 12, hoy Inglaterra.

¿Se acerca el duelo soñado?

Si Portugal lidera su grupo, se cruzará con Argentina en cuartos, donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían medirse por última vez.

Argentina ya tiene el primer lugar del Grupo 10 tras vencer a Argelia y Austria, sin importar el resultado ante Jordania.

Para ello, Portugal debe conservar el liderato y ambas selecciones avanzar hasta cuartos.

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