Según informa el periodista de fichajes Matteo Moretto, el internacional alemán ha llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín para una cesión hasta el final de la temporada. Ahora, la Vecchia Signora todavía debe ponerse de acuerdo con el Newcastle United sobre las condiciones de la operación. No obstante, según Moretto, las negociaciones estarían cerca de cerrarse con éxito.

Woltemade había llegado a las Magpies apenas el verano pasado procedente del VfB Stuttgart por 75 millones de euros, pero allí, tras un inicio grandioso con cuatro goles en sus primeros cinco partidos de liga, cayó en un bache de forma. Sin embargo, eso también se debió a que el entonces entrenador del Newcastle, Eddie Howe, terminó haciéndole jugar en una posición mucho más retrasada, prácticamente como interior. Eso fue lo que Woltemade siempre esgrimió cuando los medios le preguntaban por su sequía goleadora.

«De mí se espera un gol o una asistencia en cada partido. Pero si no juego en ataque, me resulta claramente más difícil llegar a las zonas de peligro», subrayó Woltemade en junio en declaraciones a stern y, a continuación, también cargó contra sus críticos en Inglaterra, que en su opinión no habían entendido que Howe ya le estaba utilizando en otra posición: «Aun así, algunos expertos siguieron juzgándome como delantero. Entonces decían: ¿Por qué Nick marca tan pocos goles? ¿Por qué no da más asistencias? Esas eran las preguntas equivocadas y no me parecían del todo justas».

Woltemade pierde su puesto de titular en el Newcastle United y en el equipo alemán

Posteriormente, el jugador de 24 años perdió su puesto de titular tanto en Newcastle como en el equipo alemán. En el Mundial solo entró en los dieciseisavos de final contra Paraguay poco antes del inicio de la prórroga, y en la posterior tanda de penaltis Woltemade falló, al igual que Kai Havertz antes que él y Jonathan Tah después. Alemania vivió así el siguiente gran debacle mundialista y quedó eliminada.

Por su gestión del delantero en crisis, que debía lanzar un penalti tan importante sin ningún ritmo de competición en el torneo, el seleccionador Julian Nagelsmann fue duramente criticado después.

Mientras tanto, Woltemade aspiraba a un nuevo comienzo en las Magpies, al fin y al cabo Howe dimitió y fue sustituido por el técnico alemán Matthias Jaissle. Este incluso habría llamado a Sebastian Hoeneß, antiguo valedor de Woltemade en Stuttgart, para hablar con el técnico del VfB sobre cómo había que utilizar mejor a Woltemade para que pudiera recuperar su mejor nivel.

Sin embargo, en la primera jornada de la Premier League, en el 2-2 ante el Liverpool, Woltemade volvió a quedarse los 90 minutos en el banquillo; en la victoria por 2-0 sobre el Tottenham el pasado fin de semana entró en torno a 20 minutos antes del final y de inmediato asistió a Yoane Wissa para el 2-0.

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El BVB se queda sin Woltemade y probablemente también sin Jonathan David

Ahora, sin embargo, todo apunta a que saldrá de Newcastle. En la Juventus, Woltemade debería sustituir a Jonathan David, que se marcha al Atlético de Madrid y que en su etapa en la Vecchia Signora no mantuvo de forma constante la producción goleadora que previamente le había convertido en un futbolista codiciado a nivel internacional en el OSC Lille. Según el periodista de fichajes Fabrizio Romano, el traspaso del canadiense, que ya ha marcado 154 goles como profesional en su carrera, a los rojiblancos es inminente.

Según esa información, David se incorporará primero al Atlético en calidad de cedido, y el próximo verano habrá una opción de compra por valor de 25 millones de euros. La propia Juve había fichado a David gratis apenas el verano pasado, después de que su contrato en Lille expirara.

Para el BVB, ambos movimientos inminentes con la participación de la Juve podrían suponer duros reveses. El domingo, Bild informó de que Woltemade volvía a desempeñar un papel en los planes de los dirigentes del Dortmund debido a la grave lesión de rodilla de Giannis Konstantelias. El BVB ya habría preguntado hace semanas en Newcastle por la disponibilidad de Woltemade, pero según Sky recibió una negativa inmediata.

Y David también habría aparecido recientemente en el radar de los dirigentes del BVB, con Lars Ricken y Ole Book al frente. Según informa Sky Italia, los aurinegros preguntaron en Turín por el canadiense. Pero ninguno de los dos atacantes pondrá rumbo a Dortmund este verano.

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Sustituto de Konstantelias: el BVB tiene «varios frentes abiertos»

Aun así, el entrenador Niko Kovac confirmó que, tras el golpe de Konstantelias, el BVB sigue peinando el mercado de fichajes y que ya ha identificado a varios candidatos. «Tenemos varios frentes abiertos y ahora hay que ver cuál puede trabajarse mejor», dijo Kovac en la rueda de prensa previa al partido de la Copa de Alemania de este martes por la noche ante el HEBC Hamburg, equipo de la Oberliga.

Además, Kovac reveló que Book y también Ricken no viajarán al partido en Hamburgo precisamente por este motivo: «Van a trabajar a fondo, porque queda condenadamente poco tiempo. Todo tiene que encajar».

Además de Woltemade y David, desde el sábado también se ha vinculado al BVB con otros jugadores. Ruhr Nachrichten puso sobre la mesa, además del eterno tema Jadon Sancho, a Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Ethan Nwaneri (Arsenal) y también al agente libre Reiss Nelson.

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