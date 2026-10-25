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El Paris Saint-Germain ha sufrido un duro golpe: el extremo Khvicha Kvaratskhelia se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla. El internacional georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior ante el Barcelona y viajará a Qatar para someterse a una operación.

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Durísimo golpe para el Paris Saint-Germain por una lesión

Kvaratskhelia ha sufrido una grave lesión en la rodilla derecha que, según las previsiones, le mantendrá de baja durante todo lo que resta de la temporada 2026-27. El jugador de 25 años sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior durante el emocionante partido de Champions League del martes contra el Barcelona.

El club francés acabó logrando una impresionante victoria por 4-2 ante el conjunto español, pero el gran resultado europeo quedó eclipsado por la grave lesión del internacional georgiano. Perder a un delantero titular de su enorme nivel supone un golpe inmediato para las aspiraciones del equipo en las competiciones nacionales y europeas.

Operación programada en una clínica especializada de Qatar

Las exhaustivas pruebas médicas realizadas tras el partido confirmaron el peor diagnóstico posible para el exjugador del Nápoles, que afronta ahora un largo y difícil periodo de rehabilitación. Según L'Equipe, Kvaratskhelia necesitará una intervención quirúrgica inmediata para reparar el ligamento dañado de la rodilla.

Está previsto que el extremo viaje a Doha a principios de la próxima semana para someterse a la compleja operación. La intervención tendrá lugar en la prestigiosa clínica Aspetar, un centro médico y ortopédico especializado que trata con frecuencia lesiones deportivas graves de deportistas de élite.

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Un final frustrante para una temporada prometedora

La grave lesión de rodilla pone un final abrupto y especialmente cruel a la prometedora temporada de Kvaratskhelia, justo cuando seguía ganando impulso en la capital francesa. Antes del fatídico encuentro entre semana contra el Barcelona, el atacante ya había disputado diez partidos entre todas las competiciones esta temporada.

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En esos encuentros de competiciones nacionales y europeas había marcado dos goles para el PSG. Sustituir a un delantero con su particular capacidad creativa, visión de juego y habilidad para el regate directo planteará ahora un importante problema táctico al cuerpo técnico del club.

Un largo camino hacia la recuperación para Kvaratskhelia

Según la misma información, salvo que se produzca una evolución milagrosa y totalmente inesperada, Kvaratskhelia no volverá a jugar en lo que resta del calendario futbolístico 2026-27. Una rotura del ligamento cruzado anterior suele exigir un duro y prolongado periodo de rehabilitación de entre seis y nueve meses antes de que un jugador pueda volver al terreno de juego con seguridad.

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El PSG debe encontrar rápidamente soluciones tácticas dentro de la plantilla o estudiar la posibilidad de acudir al próximo mercado de fichajes para suplir su importante aportación ofensiva en la banda. Mientras tanto, el internacional georgiano se centrará por completo en iniciar su largo programa de recuperación física inmediatamente después de la operación prevista en Qatar.