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Abobakr El Mokadem

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«¡Se acabó la farsa, portador de mala suerte!»... Duras críticas a Mbappé tras la derrota ante España

Francia vs España
Francia
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K. Mbappe
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EE. UU.

Francia perdió contra España en la semifinal.

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, recibió duras críticas tras la derrota de Francia 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026, disputada ayer.

El delantero, que lidera la tabla de goleadores con 8 tantos, igualado con Messi, no marcó ayer y vio esfumarse el título.

Horas después, el rapero francés Buba lo criticó duramente en redes.

 Buba, aficionado del PSG, ya había criticado antes al jugador en redes y en sus canciones.

Según Foot Mercato, Buba declaró: «Este es el final del Mundial, el final de esta farsa. Ese otro jugador, el gafe, marcó un gol contra Sierra Leona y Nueva Zelanda, ¡y intentasteis presentarlo como un luchador, mientras que él destrozó a España con su fichaje por el Real Madrid! Luego llegó España y lo destrozó con la selección francesa, así que es un doble golpe».

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Y añadió: «De hecho, decidisteis que era una marca, y por eso es el capitán. Incluso hemos oído que Dembélé estaba en el banquillo... Sí, ya basta, chicos... Ya basta».

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