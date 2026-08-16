¿Se acabó la era de la leyenda? Djokovic toca fondo en Cincinnati

El serbio Novak Djokovic se despidió del Masters 1000 de Cincinnati en su primera aparición, tras caer ante Thiago Tirante, en un partido que volvió a poner de manifiesto los problemas del tenista serbio en los duelos de gran exigencia física, y que sembró dudas sobre su preparación antes del inicio del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic comenzó el enfrentamiento con fuerza e impuso su dominio con sus golpes característicos, antes de que su estado físico decayera de forma evidente con el inicio del segundo set, lo que permitió a Tirante tomar la iniciativa y aprovechar el sufrimiento de su rival, que necesitó la intervención del equipo médico tras un juego que se prolongó durante 16 minutos.

Djokovic, tras el periodo de tratamiento, no logró sumar ningún punto a su regreso a la pista durante el resto del segundo set, perdiendo así el enfrentamiento y despidiéndose del torneo en el que no había conocido la derrota desde 2019, después de haberse coronado campeón en las dos últimas ediciones en las que participó.

Djokovic atribuyó el descenso de su nivel a un problema de salud que arrastra desde hace años, y afirmó que su efecto se multiplica en ambientes de mucho calor y humedad, condiciones que afrontó durante su partido ante Tirante.

El jugador serbio dijo tras el encuentro que el problema no tiene que ver únicamente con las condiciones, señalando que la presión psicológica y los nervios que acompañan a este tipo de partidos aumentan la dificultad de la situación, antes de insinuar la posibilidad de no volver a participar en Cincinnati en el futuro, diciendo que espera regresar, pero que por ahora parece poco probable.

La derrota acrecienta las dudas sobre el estado de Djokovic antes del Abierto de Estados Unidos, ya que llegará al último de los cuatro grandes torneos de la temporada sin haber disputado ningún partido oficial en pista dura previamente, una situación similar a la que vivió antes de sus participaciones en Roland Garros y Wimbledon.