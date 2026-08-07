¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Se acabó la crisis: Samu Costa, primer fichaje veraniego del Al Nassr

Fichajes
Al Nasr FC
Mallorca
1ª División
Primera División
Arabia Saudita
España

"El Galáctico" se libra de un gran problema

El portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, está a punto de convertirse en el primer fichaje del Al Nassr durante el actual periodo de traspasos estival, después del fin de la crisis financiera del club saudí.

El diario saudí "Al Riyadiah" señaló, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que se ha levantado el control financiero sobre el club Al Nassr, por lo que ahora puede realizar contrataciones para la nueva temporada.

El diario aclaró que el Al Nassr ya ha firmado con Samu Costa, quien se convierte así en el primer fichaje del equipo durante el actual periodo de traspasos estival.

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Segunda Division
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Valladolid crest
Real Valladolid
VLL

El Al Nassr había alcanzado un acuerdo con el Real Mallorca para incorporar a Samu Costa, en el actual mercado estival, por 9 millones de euros, desde el pasado mes de julio, según revelaron informaciones periodísticas.

Sin embargo, el "Al Alami" fracasó en cerrar el fichaje de forma oficial, debido a las restricciones financieras que le había impuesto la Liga saudí, a causa de las grandes deudas que sufren sus arcas.

Samu Costa resolverá un gran problema para el conjunto de la capital, ya que será el sustituto del centrocampista croata Marcelo Brozovic, que abandonó el estadio Al Awwal Park tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

El Al Nassr comienza la nueva temporada el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente al Al Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr busca conservar el título de la Liga saudí que conquistó la temporada pasada tras una ausencia de 7 años, además de coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de élite por primera vez en su historia.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google