El portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, está a punto de convertirse en el primer fichaje del Al Nassr durante el actual periodo de traspasos estival, después del fin de la crisis financiera del club saudí.

El diario saudí "Al Riyadiah" señaló, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que se ha levantado el control financiero sobre el club Al Nassr, por lo que ahora puede realizar contrataciones para la nueva temporada.

El diario aclaró que el Al Nassr ya ha firmado con Samu Costa, quien se convierte así en el primer fichaje del equipo durante el actual periodo de traspasos estival.

El Al Nassr había alcanzado un acuerdo con el Real Mallorca para incorporar a Samu Costa, en el actual mercado estival, por 9 millones de euros, desde el pasado mes de julio, según revelaron informaciones periodísticas.

Sin embargo, el "Al Alami" fracasó en cerrar el fichaje de forma oficial, debido a las restricciones financieras que le había impuesto la Liga saudí, a causa de las grandes deudas que sufren sus arcas.

Samu Costa resolverá un gran problema para el conjunto de la capital, ya que será el sustituto del centrocampista croata Marcelo Brozovic, que abandonó el estadio Al Awwal Park tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

El Al Nassr comienza la nueva temporada el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente al Al Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr busca conservar el título de la Liga saudí que conquistó la temporada pasada tras una ausencia de 7 años, además de coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de élite por primera vez en su historia.