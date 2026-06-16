Se acabó el tiempo de las bromas... Yamal muestra su otra cara antes del partido contra Arabia Saudí

Bajo el lema «Se acabó el tiempo de bromas», Lamine Yamal —habitualmente uno de los más activos y divertidos en los ejercicios de pase en círculo y los primeros minutos de la sesión— se mostró serio en el entrenamiento de este martes de la selección española, previa al partido contra Arabia Saudí.

Según Mundo Deportivo, el jugador del Barcelona se mostró concentrado y entregado a su tarea, reflejo del ánimo de un equipo impaciente por dejar atrás el inesperado 0-0 ante Cabo Verde en su debut mundialista.

La Roja se mide el domingo a Arabia Saudí, que empató 1-1 con Uruguay en la primera jornada.

Yamal jugó unos 20 minutos contra Cabo Verde tras su lesión, pero admitió en privado que aún debe recuperar ritmo.

El periódico destaca que el ambiente entre los jugadores es positivo, aunque menos animado de lo habitual, y que hubo alguna broma y sonrisa durante la sesión.

El seleccionador, Luis de la Fuente, contó con 25 de los 26 convocados; solo faltó Mikel Merino, que hizo trabajo de recuperación en el gimnasio.

El resto del grupo completó una sesión menos intensa para llegar en óptimas condiciones al partido.



