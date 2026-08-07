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Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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¿Se acabó el sueño del Barcelona? Cancelo regresa al Al-Hilal tras un mes de ausencia

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¿Seguirá la estrella portuguesa con el "líder"?

El portugués Joao Cancelo, lateral del Al-Hilal, regresó finalmente al club saudí, tras una ausencia que se prolongó durante casi un mes completo.

El Al-Hilal publicó este viernes imágenes de la llegada de algunos de sus jugadores a la nueva sede de entrenamientos, el "Centro Deportivo Al-Majdiah", en el primer entrenamiento en la capital saudí, Riad, tras el regreso de la concentración en el extranjero, en Austria.

Las imágenes mostraron la presencia del lateral portugués Joao Cancelo por primera vez, después de haberse ausentado de la concentración que el Al-Hilal disputó en Austria durante el periodo pasado.

Algunos informes dijeron en aquel momento que el lateral portugués se ausentó de la concentración sin permiso, en medio de su deseo de fichar por el Barcelona, aunque eso fue desmentido posteriormente, ya que se confirmó que la ausencia fue en coordinación entre ambas partes.

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El regreso de Cancelo a los entrenamientos del Al-Hilal se produjo en un momento en el que algunos informes de prensa hablaron del éxito del Barcelona en convencer al Al-Hilal para hacerse con sus servicios de forma definitiva, a cambio de unos 10 millones de euros.

El futbolista de 32 años había jugado con el Barcelona durante la segunda mitad de la temporada pasada, cedido por el Al-Hilal, logrando convencer al entrenador alemán Hansi Flick de sus cualidades, lo que le acerca a continuar por un periodo adicional.

Cancelo fichó por el Al-Hilal en el verano de 2024, procedente del Manchester City, ofreciendo grandes niveles en su primera temporada, pero quedó fuera de la lista local en la segunda temporada, comenzando así el camino de su salida del club saudí.

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