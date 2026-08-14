Se acabó el plazo: Chelsea le cierra la puerta al Manchester City

Finalizó el plazo que fijó el Chelsea a los clubes interesados en fichar a su jugador argentino, Enzo Fernández, por 120 millones de libras esterlinas, sin que llegara ninguna oferta oficial por escrito del Manchester City ni de ningún otro club, lo que reduce las opciones de que el centrocampista abandone al Chelsea este verano.

El periodista británico Ben Jacobs señaló la tarde de este viernes que estas condiciones habían sido comunicadas verbalmente a los representantes de Fernández el pasado mayo, para trasladarlas a los clubes interesados en su incorporación.

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El Manchester City es el principal interesado en fichar a Fernández, sobre todo por el deseo de su entrenador Enzo Maresca de volver a trabajar con el jugador argentino, al que ya dirigió durante su etapa en el Chelsea.

Teóricamente, todavía es posible que el City se mueva con una oferta tras el vencimiento del plazo, pero el Chelsea ya espera la continuidad de Fernández en la temporada 2026-2027, según Ben Jacobs.

El jugador tiene contrato con el club londinense hasta el año 2031. El Chelsea lo fichó procedente del Benfica portugués en enero de 2023, en una operación que ascendió a unos 106,8 millones de libras esterlinas.