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Los Globe Soccer Awards anunciaron la apertura de la votación popular mundial de la 17.ª edición de los galardones a partir de este miércoles, en una competición que reúne a las principales estrellas, clubes y entrenadores del fútbol. Encabezan la lista las grandes figuras del París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva, junto a las estrellas de la selección española, ganadora del Mundial 2026.

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Está previsto que los ganadores se anuncien durante una gala que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos el próximo 28 de diciembre.

El francés Ousmane Dembélé, ganador del premio al mejor jugador del mundo en la pasada edición, vuelve a defender su título en una lista de 26 futbolistas que reúne a las principales estrellas del fútbol mundial, entre ellos siete de sus compañeros en el París Saint-Germain: Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz, el único de los candidatos que ha conquistado en 2026 tanto la Liga de Campeones como el Mundial.

La lista incluye también a tres compañeros de Ruiz en la selección española campeona del mundo, Pau Cubarsí, Rodri y la joven estrella Lamine Yamal, además del francés Kylian Mbappé, Bota de Oro del Mundial, y la dupla del Bayern de Múnich formada por Harry Kane y Michael Olise.

LaLiga tiene una fuerte presencia en la carrera por el premio al mejor jugador, con siete candidatos, mientras que entre los representantes de la Premier League figuran el trío del Arsenal formado por Declan Rice, Bukayo Saka y William Saliba, Erling Haaland, del Manchester City, Dominik Szoboszlai, del Liverpool, y Bruno Fernandes, del Manchester United. Además, el argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, vuelve a la lista de aspirantes a un galardón que ya ganó en 2015.

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El premio al mejor delantero enfrenta a 14 jugadores, encabezados por Messi, Haaland, Mbappé y Kane, mientras que Luis Díaz y Julián Álvarez son los únicos presentes en esta categoría sin figurar entre los candidatos al premio al mejor jugador.

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En la categoría de mejor centrocampista compiten 14 jugadores, ocho de los cuales también optan al premio al mejor jugador, con Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de la selección inglesa, a la cabeza. La lista incluye además a su compañero en el Real Madrid Federico Valverde, la dupla del Manchester City formada por Rayan Cherki y Enzo Fernández, Martin Ødegaard, del Arsenal, Nico Paz, del Como, y Pedri, del Barcelona.

En cuanto al premio al mejor defensa, los jugadores del París Saint-Germain tienen una fuerte presencia, ya que la lista de diez candidatos incluye a Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y Willian Pacho, junto a Pau Cubarsí y William Saliba, Marc Cucurella, del Real Madrid, Gabriel Magalhães, del Arsenal, Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, y Federico Dimarco, del Inter de Milán. Dimarco es el único defensa entre los candidatos que no disputó el Mundial 2026 y también opta al premio al mejor jugador.

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En la carrera por el premio al mejor portero, la lista incluye a los tres guardametas de la selección española campeona del mundo, Unai Simón, David Raya y Juan García, además del argentino Emiliano Martínez, que también disputó la final del Mundial celebrada en Nueva Jersey.

En el fútbol femenino, Alexia Putellas, Ewa Pajor y Melchie Dumornay encabezan la lista de candidatas al premio a la mejor jugadora, mientras que Aitana Bonmatí, ganadora del galardón en las tres últimas ediciones, se queda fuera tras una temporada marcada por las lesiones con el Barcelona femenino.

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Pese a la ausencia de Bonmatí en la competición individual, el Barcelona figura entre los seis clubes candidatos al premio al mejor club femenino tras conquistar cuatro títulos en 2026. El Barcelona masculino, por su parte, también opta al premio al mejor club, junto a una selección de campeones de competiciones nacionales y continentales de las cinco grandes ligas europeas, Brasil y Arabia Saudí.

En la categoría de mejor entrenador, Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, y Luis de la Fuente, seleccionador de la España campeona del mundo, encabezan una lista de diez candidatos, entre los que figuran Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, Cesc Fàbregas, entrenador del Como, y Unai Emery, entrenador del Aston Villa.

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El premio al mejor jugador revelación enfrenta a 14 jóvenes talentos, encabezados por Pau Cubarsí, junto al cuarteto del Real Madrid formado por Yan Diomande, Endrick, Carlos Espí y Arda Güler, Lennart Karl, jugador del Bayern de Múnich, y Warren Zaïre-Emery, del París Saint-Germain.

En cuanto al premio al mejor jugador de Oriente Medio, el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, busca retener el galardón que monopoliza desde 2023. Tendrá la competencia de sus compañeros en el Al-Nassr João Félix y Sadio Mané, de su compatriota Rúben Neves, jugador del Al-Hilal, de la dupla del Al-Ahli formada por Ivan Toney y Édouard Mendy, de los marroquíes Yassine Bounou y Soufiane Rahimi y del mexicano Julián Quiñones, una de las grandes estrellas del Mundial 2026. Musab Al-Juwayr, jugador del Al-Qadsiah, es el único saudí en la lista de diez candidatos.

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La presente edición estrena el «Premio al club histórico elegido por la afición», en homenaje a los clubes con un legado futbolístico de prestigio y una base de aficionados que se ha extendido a lo largo de sucesivas generaciones. El Real Madrid encabeza una lista de 16 clubes de 11 países de Europa, Sudamérica y África, entre ellos el Milan, el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Benfica, Boca Juniors, el Flamengo y el Al Ahly egipcio. La primera ronda de votación de este premio se decidirá íntegramente con los votos de los aficionados.

La votación popular en 12 de las 14 categorías seguirá abierta hasta el próximo 30 de noviembre a través de la web vote.globesoccer.com, donde los aficionados al fútbol de todo el mundo elegirán a los candidatos que pasarán a las fases finales.

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En la segunda ronda, los votos de los aficionados se sumarán a los del jurado de los Globe Soccer Awards, formado por destacadas personalidades del fútbol, entre ellas Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas y Luís Figo, para determinar a los ganadores de los premios.

Además de los Globe Soccer Awards, durante la gala se entregarán los premios de LaLiga correspondientes a la temporada 2025-2026, una vez aprobados los resultados definitivos de estos galardones.

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Lamine Yamal, estrella del Barcelona, recibirá el premio al mejor jugador de la temporada, mientras que su entrenador, Hansi Flick, obtendrá el de mejor entrenador. Carlos Espí, actual delantero del Real Madrid, recibirá el premio al mejor jugador sub-23 en reconocimiento a su brillante temporada con el Levante.

El premio al mejor gol de la temporada será para Arda Güler, jugador del Real Madrid, por su excepcional disparo lejano desde su propio campo ante el Elche en marzo de 2026, mientras que Juan García, portero del Barcelona, recogerá el premio a la mejor parada de la temporada por su gran intervención ante el Espanyol, rival ciudadano de su equipo, el pasado mes de enero.

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La pasada edición de los Globe Soccer Awards registró más de 30 millones de votos de aficionados en más de 200 países y territorios, lo que confirma su amplio alcance mundial y la implicación de los seguidores del fútbol.

La 17.ª edición incluye 14 categorías principales, además de una serie de premios a la trayectoria y premios especiales que se conceden cada año en reconocimiento a los logros y contribuciones más destacados en el mundo del fútbol.

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Las doce categorías abiertas a la votación popular son:

Mejor jugador Mejor jugadora Mejor club masculino Mejor club femenino Mejor entrenador Mejor delantero Mejor centrocampista Mejor defensa Mejor portero Mejor jugador revelación Mejor jugador de Oriente Medio Premio al club histórico elegido por la afición

Lista completa de candidatos a los Globe Soccer Awards