El PSV tiene una seria posibilidad de hacerse con Giorgi Tsitaishvili, según informa el periodista italiano especializado en fichajes Rudy Galetti. El extremo de 25 años está libre tras su salida del Dinamo de Kiev.

Actualmente, el entrenador Peter Bosz dispone de suficientes variantes en las bandas. Con Ruben van Bommel y Couhaib Driouech cuenta con dos extremos izquierdos en la plantilla, y Dennis Man y Esmir Bajraktarevic pueden desenvolverse por la derecha. Además, Ivan Perisic puede jugar en ambas bandas.

Aun así, se sigue buscando un refuerzo extra. Eso podría estar relacionado con la vuelta de Van Bommel tras una lesión o con la posible salida de Perisic. El croata de 37 años no ha ocultado su deseo de regresar a su antiguo amor, el Inter.

Tsitaishvili es un extremo versátil que puede desenvolverse tanto por la banda izquierda como por la derecha. El internacional georgiano es conocido por su velocidad, sus regates y su juego directo, buscando con gusto a su rival en el uno contra uno. Gracias a su habilidad con ambas piernas, además puede ser utilizado en los dos lados del campo.

El atacante de 25 años se formó en el Dinamo de Kiev, pero en los últimos años jugó como cedido en varios clubes. La temporada pasada disputó 35 partidos con el FC Metz, en los que marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Como su contrato expiró este verano, Tsitaishvili puede llegar como agente libre.

El PSV quiere sacar partido de ello. Según Galetti, el conjunto de Eindhoven, junto con el Friburgo, tiene las “mejores cartas”. El propio Tsitaishvili aún no ha tomado ninguna decisión.

Eso sí, ha dejado claro que en cualquier caso no se marchará a Arabia Saudí. El atacante tenía sobre la mesa una oferta muy lucrativa del Al Taawoun, pero dijo no a los millones de Oriente Medio. Quiere seguir jugando en Europa a toda costa.