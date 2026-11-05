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McTominay muestra su frustración tras el desastre en el Estadio do Dragao

La tensión en torno al Napoli ha llegado a su punto álgido tras la contundente derrota por 4-1 ante el Porto en la Champions League. Aunque Scott McTominay marcó para restablecer momentáneamente el empate a 1-1, el equipo italiano se hundió de forma estrepitosa en el Estadio do Dragao. Al término del partido, un McTominay visiblemente afectado no intentó ocultar su decepción.

El excentrocampista del Manchester United fue tajante sobre los problemas defensivos recurrentes del equipo y sugirió que la diferencia en el marcador reflejaba fielmente su actuación. «Encajamos demasiados goles, esa es la historia. Ahora mismo tenemos demasiadas lesiones; son cosas que pasan en el fútbol, pero de verdad tenemos demasiadas. Estoy muy enfadado, no puedo expresarlo con palabras. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante», dijo, según recoge TUTTOmercatoWEB.

Un llamamiento a la responsabilidad individual

En otra muestra de liderazgo, McTominay instó a sus compañeros a hacer autocrítica en lugar de buscar excusas colectivas. Sin tratar de suavizar una actuación pésima, el combativo centrocampista dejó claro que no es momento de señalar a otros e insistió en que todos los integrantes de la plantilla deben reconocer sus propias carencias y asumir de inmediato su responsabilidad para darle la vuelta a la situación.

«Tenemos que jugar mejor en las dos áreas, no podemos seguir así. Hemos perdido 4-1, está claro que estoy enfadado. Tenemos muchas lesiones, pero eso no puede ser una excusa, aunque siempre salgan al campo los mismos jugadores. Cada uno tiene que irse a casa y pensar qué puede hacer para mejorar mañana», afirmó.

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Allegri señala la falta de profundidad de plantilla

El entrenador Massimiliano Allegri compartió algunas de las preocupaciones de McTominay y destacó, en particular, que la falta de suplentes disponibles le impidió igualar la energía del Porto en los compases finales. El técnico italiano señaló que, mientras el equipo local podía dar entrada a jugadores de refresco, en su banquillo había principalmente jóvenes promesas y delanteros, lo que dejó al centro del campo y a la defensa expuestos al cansancio.

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«En ese momento hicieron cinco cambios y dieron entrada a jugadores frescos y físicos», explicó el entrenador del Napoli. «Nos habría gustado hacer lo mismo, pero yo solo tenía delanteros en el banquillo. Para disputar partidos con este desgaste físico necesitas hacer cambios; de lo contrario, no puedes, así de sencillo. Solo puedes mantener ese ritmo si tienes ocho o nueve cambios disponibles».

Le espera una prueba crucial en la liga

La presión sobre el cuerpo técnico del Napoli aumenta mientras prepara un encuentro decisivo de la Serie A contra la Lazio. Allegri ha descrito el próximo partido como una «final» y ha sugerido que la temporada del club podría depender de su capacidad para recuperarse antes del parón internacional. Con la plantilla al límite, la esperanza es que el periodo de descanso permita por fin a jugadores importantes recuperar su mejor estado físico. La reacción pública de McTominay supone una advertencia de que los futbolistas ya no están dispuestos a aceptar la mediocridad.