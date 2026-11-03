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El seleccionador de Escocia, Sebastien Pocognoli, ha recibido una gran noticia antes del último parón internacional del año con el regreso de varias figuras clave. Scott McTominay, pieza fundamental en el centro del campo, figura en la convocatoria de 26 jugadores para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones.

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McTominay regresa tras una intervención cardíaca

La noticia más importante para la afición escocesa es la inclusión de McTominay, que vuelve a la selección tras someterse con éxito a una intervención cardíaca. El centrocampista del Napoli ha recuperado rápidamente su mejor nivel en Italia y no muestra signos de falta de ritmo mientras Escocia se prepara para dos partidos que definirán su posición en la actual edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Su regreso aporta al centro del campo la presencia física y la amenaza goleadora que tanto necesitaba. McTominay ya ha marcado cuatro goles en siete partidos desde su recuperación, una muestra de lo importante que sigue siendo para la selección

También vuelve a la convocatoria el delantero del Torino Che Adams, que no estuvo disponible en la anterior concentración por una lesión en el aductor. Adams ha destacado en la Serie A y su regreso ofrece a Pocognoli más opciones en ataque. El seleccionador espera que lidere la delantera con la misma intensidad que ha mostrado en Italia, especialmente por lo mucho que hay en juego en el próximo partido en casa contra Macedonia del Norte y en la visita a Suiza.

Robertson persigue el récord de Dalglish

Aunque los regresos acaparan los titulares, el capitán Andy Robertson está a punto de hacer historia. El lateral del Tottenham Hotspur alcanzó recientemente los 101 partidos internacionales y se convirtió, junto al legendario Sir Kenny Dalglish, en el segundo jugador de la selección masculina en llegar a esa cifra. Si Robertson disputa los dos encuentros de esta ventana internacional, alcanzará las 103 internacionalidades y se convertirá oficialmente en el jugador con más partidos en la historia de la selección masculina de Escocia.

El liderazgo de Robertson se pondrá a prueba mientras Escocia afronta un camino complicado en la Liga B. La selección se encuentra en una situación en la que casi con toda seguridad necesita dos victorias para asegurarse una plaza en la eliminatoria de ascenso. Ryan Christie, del AFC Bournemouth, también se acerca a un hito personal: el centrocampista sumará su 75.ª internacionalidad si juega alguno de los dos partidos programados este mes.

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Una cara nueva y ausencias destacadas

Pocognoli ha mantenido en gran medida el grupo que disputó los últimos partidos, aunque ha incorporado una cara nueva a la selección absoluta. James Penrice ha recibido la recompensa por sus versátiles actuaciones en el Rangers, donde ha jugado tanto en defensa como en el centro del campo. Su inclusión ofrece flexibilidad táctica a un cuerpo técnico que busca el equilibrio adecuado entre solidez defensiva y talento ofensivo.

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Sin embargo, la convocatoria también tiene bajas. El defensa habitual Scott McKenna y el experimentado centrocampista Kenny McLean se quedan fuera por lesión, y se espera que el regreso de Kieran Tierney ayude a cubrir esas ausencias. La lista se ha reducido a 26 jugadores, dos menos que los 28 convocados anteriormente, según informa la federación escocesa de fútbol.

Las cuentas para el ascenso en la Liga de Naciones

El objetivo de Escocia está claro, pero no será fácil. Tras una serie de resultados desiguales en la anterior ventana internacional, que incluyó una victoria sobre Macedonia del Norte y una decepcionante derrota en casa ante Eslovenia, la selección está obligada a rendir. Probablemente necesite un mínimo de cuatro puntos para mantener vivo el sueño del ascenso a la Liga A, mientras que una cosecha menor podría obligarla a mirar con preocupación los puestos de descenso.

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El primer obstáculo será Macedonia del Norte en el Barclays Hampden, donde se espera que la afición desempeñe un papel importante. Después de ese encuentro en casa, la selección viajará para enfrentarse a una potente Suiza.

Lista completa de convocados de Escocia

Porteros: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford).

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Defensas: Luis Binks (Brondby IF), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Torino), James Penrice (Rangers), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian), Scott McTominay (Napoli), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers).

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Delanteros: Che Adams (Torino), Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla).