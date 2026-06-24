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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Schweinsteiger, acusado de hacer comentarios racistas sobre Costa de Marfil... ¿Se ha disculpado?

Alemania vs Ivory Coast
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Sus declaraciones provocaron una gran indignación en Alemania.

Según un informe periodístico, el exjugador alemán Bastian Schweinsteiger recibe duras críticas en su país por sus declaraciones durante el Mundial 2026.

Según Fußballmarkt, el excentrocampista del Bayern de Múnich, ahora analista en ARD durante el Mundial 2026, recibió críticas tras sus comentarios antes del Alemania 2-1 Costa de Marfil.

Aunque su análisis no se cuestionó, algunas expresiones generaron gran indignación.

Al describir el estilo de juego de Costa de Marfil, Schweinsteiger habló del «fútbol africano», que calificó de «poco convencional, aleatorio y algo salvaje, sin táctica alguna».

 El término «salvaje» provocó una fuerte polémica, pues muchos lo interpretaron como una declaración racista y colonialista.

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 Pese a las críticas, Schweinsteiger no se ha disculpado y la cadena no le ha sancionado.

 Anoche presentó en directo el Inglaterra-Ghana (0-0), lo que confirma que no ha sido sancionado.

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