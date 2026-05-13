Schreuder, destituido tras una mala racha y un final de temporada decepcionante

Alfred Schreuder ha sido destituido como entrenador del Diriyah SC. Le reemplaza Khaled Al-Atwi, según informa Ben Jacobs.

Diriyah SC, de la segunda división saudí, lo había contratado en diciembre de 2025.

Su objetivo era ascender al equipo, pero tras dos derrotas consecutivas el club ha decidido prescindir de él.

Previamente dirigió Club Brugge, FC Twente, Ajax y TSG Hoffenheim.

En Hoffenheim conoció a Julian Nagelsmann, quien lo invitó a ser su asistente en el Mundial 2026.

Así que Schreuder no se quedará inactivo: se centrará en su labor como asistente de la selección alemana.



