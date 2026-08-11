La leyenda del Manchester United Paul Scholes instó a su antiguo club a intentar fichar al capitán del Tottenham, Cristian Romero, antes que el Atlético de Madrid, pese a describir al defensa argentino como un "loco" y un "auténtico payaso".

Se espera que el defensa argentino, de 28 años, abandone el Tottenham este verano después de recibir luz verde para incorporarse al Atlético de Madrid, que mantiene intensas conversaciones con el conjunto del norte de Londres y al que solo le separan unos pocos millones en las negociaciones.

Mientras tanto, el Manchester United busca con afán nuevas opciones para reforzar la plantilla de Michael Carrick antes del inicio de la nueva temporada, en la que el United disputará la Liga de Campeones tras haber terminado tercero en la Premier League la temporada pasada.

Scholes criticó el estilo temerario e indisciplinado de Romero en la defensa con el Tottenham, pero, de forma sorprendente, pidió al Manchester United que se le adelantara al Atlético de Madrid.

Dijo, durante un debate sobre los posibles objetivos de fichaje del Manchester United en el pódcast "The Good, The Bad & The Football": "Este es uno del que quizá te rías. Cristian Romero, del Tottenham".

Y añadió, según recogió el diario "Daily Mail": "Sé que esto puede parecer ridículo, pero creo que me gusta. Creo que está loco. Es un defensa muy bueno, pero comete algunas locuras. Es un payaso en toda regla".

Y continuó: "Parece un defensa muy popular, la verdad. Sé que esto puede parecer extraño, pero creo que la afición de Old Trafford lo adoraría".

Scholes considera que el Manchester United necesita reforzar en particular la posición de central si tiene planes de progresar en el futuro.

Y prosiguió: "Creo que la posición de central es probablemente la más importante que hay que solucionar. Necesitas defensas de confianza en la Premier League. Es mejor que estén lo suficientemente en forma físicamente como para jugar la mayoría de los partidos".

Y concluyó sus declaraciones: "Harry Maguire no lo es, pero Martínez sufre muchas lesiones. Tenemos al joven Ayden Heaven, que creo que es un talento muy prometedor, pero seguirá cometiendo errores. Es muy joven".