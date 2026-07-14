Scholes: «¡Preveo un partido caótico entre Inglaterra y Argentina que acabará con 7 goles!»

Paul Scholes, leyenda inglesa del Manchester United, prevé un «caos total» en la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, este miércoles por la tarde, y augura un partido emocionante con siete goles.

Inglaterra llegó a semifinales tras ganar 2-1 a Noruega, y Argentina eliminó a Suiza 3-1.

Scholes no se mostró muy impresionado por ninguno de los dos equipos, pero prefiere la plantilla del seleccionador alemán Thomas Tuchel a la del argentino Lionel Scaloni.

Para él, la semifinal es un 50-50, pero apuesta por una victoria inglesa con siete goles.

Aun así, cree que el título se les puede escapar, pues no ve a Inglaterra superando a Francia en una eventual final.

«La trayectoria de Inglaterra y Argentina ha sido muy similar», declaró Scholes al diario inglés «Metro». «Ninguno ha jugado bien, pero ambos han superado los partidos».

Y añadió: «Lo más importante es que Argentina ya lo ha hecho y sabe ganar estos partidos en grandes torneos. Nosotros aún no lo hemos demostrado».

Y añadió: «Será un partido emocionante, incluso caótico. Podría acabar 4-3 para cualquiera, con tarjetas amarillas y rojas. Si Argentina pierde, todos empezarán a dar patadas; para nosotros sería una catástrofe».

Y añadió: «Creo que podemos ganar a Argentina y a España, pero no estoy seguro de que podamos con Francia. Necesitamos que España elimine a Francia en la otra semifinal».

Y añadió: «Veo la semifinal como una moneda al aire. Argentina puede ser favorita por experiencia, pero prefiero nuestra plantilla, aunque esté Lionel Messi».

Y cerró: «Preveo un 4-3 para Inglaterra. Será un caos total, con expulsiones y de todo».