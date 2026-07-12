Schober sobre la expulsión del jugador suizo: «¡Odiamos a Messi y al fútbol!»

El periodista egipcio Ahmed Shubair generó polémica al comentar la decisión arbitral que se produjo en el partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial de 2026, tras criticar la expulsión del suizo Breel Embolo decidida por el árbitro portugués João Pinheiro tras revisar el VAR.

Shubair escribió en su cuenta de la plataforma «X»: «Suiza se atrevió y empató con Argentina; hacía un gran partido y avanzaba hacia la victoria, hasta que el árbitro y el VAR anularon la amarilla a un jugador argentino y se la mostraron a Embolo como segunda amonestación, dejando a Suiza con diez. ¿Habéis visto alguna vez una decisión arbitral tan descabellada como esta? Nos habéis hecho odiar a Messi y al fútbol».



Sus palabras llegaron tras el incidente del minuto 69, cuando Paredes fue amonestado por una falta sobre Embolo y, tras la revisión del VAR, se cambió la sanción.

Tras revisar la jugada en la pantalla del estadio, Tras revisar la jugada, anuló la amonestación a Paredes y mostró la amarilla a Embolo por simulación; era la segunda para el suizo, que fue expulsado en el 72 con el 1-1.

La decisión generó polémica, pues el VAR suele intervenir solo por error de identificación, uno de los cuatro supuestos que permite el reglamento.

Aunque la decisión se ajusta al reglamento, su momento y su impacto directo en el partido generaron debate, sobre todo porque Suiza terminó con diez jugadores, antes de que Argentina sentenciara 3-1 en la prórroga y avanzara a semifinales del Mundial 2026.

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