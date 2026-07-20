Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

Traducido por

Schober: ¡España ganó el Mundial a pesar del árbitro y de la FIFA!

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.
Egipto

Una declaración sorprendente del exjugador estrella de Egipto

El periodista egipcio Ahmed Shubair elogió el nivel de la selección española en la final del Mundial 2026 y consideró que «La Roja» mereció el título tras vencer a Argentina, aunque criticó al arbitraje y a la FIFA.

En «X» publicó: «España es una selección magnífica, muy compenetrada. Rodri es excepcional y Luis de la Fuente, un entrenador extraordinario con las herramientas para ganar. Le dio una lección a Argentina y ganó pese al mal arbitraje y a que la FIFA favoreciera a la Albiceleste. Estoy muy contento por los españoles».

Sus palabras llegaron tras la victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final, su segundo título mundial.

Estas declaraciones prolongan la postura de Shubair a lo largo del torneo, pues ya había criticado las decisiones arbitrales del partido entre Argentina y Suiza en cuartos de final, al considerar que la intervención del vídeoarbitraje (VAR) en la expulsión del delantero suizo Breel Embolo benefició a la selección argentina, y escribió entonces que esas decisiones «nos hicieron odiar a Messi y al fútbol».

También criticó el arbitraje del Egipto-Argentina en octavos, un encuentro que generó amplio debate, y mantuvo sus quejas sobre los partidos de la Albiceleste hasta el final del torneo.

Lee también:
La prensa argentina se sumerge en la tristeza… y envía mensajes inspiradores a Messi

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google