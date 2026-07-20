Schober: ¡España ganó el Mundial a pesar del árbitro y de la FIFA!

El periodista egipcio Ahmed Shubair elogió el nivel de la selección española en la final del Mundial 2026 y consideró que «La Roja» mereció el título tras vencer a Argentina, aunque criticó al arbitraje y a la FIFA.

En «X» publicó: «España es una selección magnífica, muy compenetrada. Rodri es excepcional y Luis de la Fuente, un entrenador extraordinario con las herramientas para ganar. Le dio una lección a Argentina y ganó pese al mal arbitraje y a que la FIFA favoreciera a la Albiceleste. Estoy muy contento por los españoles».

Sus palabras llegaron tras la victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final, su segundo título mundial.

Estas declaraciones prolongan la postura de Shubair a lo largo del torneo, pues ya había criticado las decisiones arbitrales del partido entre Argentina y Suiza en cuartos de final, al considerar que la intervención del vídeoarbitraje (VAR) en la expulsión del delantero suizo Breel Embolo benefició a la selección argentina, y escribió entonces que esas decisiones «nos hicieron odiar a Messi y al fútbol».

También criticó el arbitraje del Egipto-Argentina en octavos, un encuentro que generó amplio debate, y mantuvo sus quejas sobre los partidos de la Albiceleste hasta el final del torneo.

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