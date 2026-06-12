Schlötterbeck: «Sigo de cerca las noticias sobre el Real Madrid en los medios, pero ahora mi enfoque es otro»

El defensa alemán Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, ha comentado el interés del Real Madrid en ficharlo para reforzar la zaga a petición del técnico José Mourinho.

Mourinho quiere más fichajes para devolver al equipo a los podios.

Aunque aún no hay anuncio oficial, en los próximos días podrían incorporarse Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, salvo cambios de última hora.

Según el diario español «AS», Mourinho quiere un defensa que pueda actuar de central o lateral, aunque los fichajes de Konaté y Dumfries están casi cerrados.

Yoshko Gvardiol y Riccardo Calafiori son las opciones preferidas, pero el club barajaría otras si se estancan las negociaciones con Manchester City y Arsenal.

Sky Sports Alemania asegura que el Real Madrid sigue a Schlotterbeck y lo tiene como tercera opción.

El central del Borussia Dortmund, concentrado con Alemania para el Mundial, ha sido preguntado por este interés.

Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund, afirmó: «¿El interés del Real Madrid? Sí, claro, uno lo sigue por los medios, pero como dije hace semanas, toda la atención está en el Mundial y en el primer partido».

Schlötterbeck renovó hace meses con el Dortmund, pero incluyó una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros para salir del país, lo que podría alargar la espera en las oficinas del Real Madrid.