Scherer: «El partido por el tercer puesto es una tontería... y a la FIFA le importan más los beneficios que los jugadores»

Alan Shearer, excapitán de Inglaterra, tildó de «inútil» el partido por el tercer puesto del Mundial, antes del duelo de esta tarde contra Francia.

Shearer declaró al «Daily Mail»: «El partido por el tercer puesto del Mundial es una tontería. La FIFA habla mucho de la salud de los jugadores, pero tras quedar eliminados y sin poder ganar el título, les obligamos a viajar a Miami y jugar con temperaturas de 37 o 38 grados, solo por el tercer puesto».

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Y añadió: «Esto no tiene sentido. Los jugadores deberían estar de vuelta a casa, o ya de vacaciones, en vez de quedarse tres o cuatro días más para un partido intrascendente cuyo único fin es generar más beneficios».

Dicen que es una oportunidad para acabar terceros en el mundo, pero lo único que queremos es irnos de vacaciones. Estamos agotados y dentro de veinte años no recordaremos con orgullo ese tercer o cuarto puesto. Es una tontería, tanto para Francia como para Inglaterra. Todos sabemos lo que hay detrás de este partido y debería cancelarse».

Ese encuentro reporta ingresos extra a la FIFA, a los organizadores y a las televisiones, y el ganador cobra dos millones más que el cuarto (29 millones frente a 27).

No es la primera vez que Sherer critica este partido: ya llamó «una absoluta tontería» al duelo por el tercer puesto entre Bélgica e Inglaterra en el Mundial 2018, según RMC.