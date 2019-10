Scaloni, tras la gira de Argentina: "Esta es una Selección a la que va a ser difícil ganarle"

El DT de la Albiceleste destacó el juego de su equipo en los dos amistosos y elogió a los jugadores. "Han demostrado y nos han dado mucho", destacó.

Pasó otra fecha FIFA doble, pasaron dos nuevas pruebas para la Selección argentina de Lionel Scaloni que se prepara para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y el entrenador se fue conforme tras el empate 2-2 frente y la goleada 6-1 a . Aunque lo que más dejó contento al DT fue el funcionamiento de la Albiceleste, más allá de resultados.

"La gira fue positiva. Lo que buscamos se dio, que era que los chicos sumen minutos y demuestren que pueden estar. A mí me emociona la manera que tienen de entender cómo jugar con esta camiseta que tienen", dijo Scaloni en charla con TyC Sports tras la victoria en Alicante y fue contundente: "Hay cinco o seis jugadores que son la base de mi equipo. Ya no hace falta que jueguen tanto porque han demostrado y nos han dado mucho. Después podés ganar o perder porque no siempre gana el mejor. No hay imbatibles, pero esta es una Selección a la que va a ser difícil ganarle".

En cuanto al encuentro contra Ecuador, particularmente, resaltó que lo que más le gustó "fue el sefundo tiempo, los últimos 20-25 minutos, donde más presionamos, más corrimos" y agregó: "Necesitamos tiempo. Se va acortando, pero el recambio está. Lo importante es que jueguen como en gran parte de este partido".

Por supuesto, también se refirió a la jugada del penal en la que Lautaro Martínez y Leandro Paredes tuvieron una discusión para definir quién lo pateaba. "Se solucionó todo entre ellos. Son unas fieras. Ojalá pase que uno quiere patear el penal y otro penal. Tomé la decisión que patee Paredes y ya está, tema terminado", dijo y aclaró: "Si supieran la buena leche que hay en el grupo... Después hay cambios y salieron justo ellos dos y hay suspicacias. Todo terminó ahí".