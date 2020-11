Scaloni se lleva los tres puntos y un abanico de alternativas para el futuro

Argentina tuvo una sólida actuación en Perú, cerró el 2020 con 10 puntos sobre 12 disputados y la gran noticia de nuevas opciones para su proyecto.

Se fue para la Selección argentina el brevísimo 2020 , siempre desde el punto de vista deportivo. Con las Eliminatorias comenzadas en octubre y no en marzo, con la postergada para el 2021, pero con resultados positivos y un balance altamente prometedor después de la victoria 2-0 sobre Perú, lograda en un puñado de minutos en el primer tiempo y que no fue por una diferencia mayor porque la suerte no estuvo del lado de Messi.

Y si el análisis es completamente esperanzador es porque Lionel Scaloni reafirma su proceso en base a "descubrimientos", en especial en la zona media, la piedra basal del juego del rosarino. Porque si la primera doble fecha había dejado como ganadores a Exequiel Palacios y Lucas Ocampos, en noviembre fue el turno de Giovanni Lo Celso y Nicolás González, la figura descollante de esta semana.

Es incomparable lo ocurrido en Lima con el encuentro del jueves ante . El equipo de Gareca dejó espacios en todos los sectores y la Albiceleste, a lo ancho, se adueñó de la cancha. Así llegó el gol de González, tras un desborde de Lo Celso; pero también supo ser vertical, con la daga de Paredes para que Lautaro quede por primera vez cara a cara ante el arquero y saque a relucir su categoría.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Con la ventaja ya asegurada, llegó el momento de lo mejor que exhibió: toques cortos, rotación, movimientos coordinados por parejas y asociaciones, con paciencia para escalar el terreno de a un peldaño y llegar al área rival. Con Messi metido entre los volantes para lanzar y recibir, en su mejor partido de los cuatro jugados por Eliminatorias.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Con Paredes y De Paul prácticamente inamovibles, los dos lugares restantes dependerán del que llegue mejor a marzo, para una doble fecha bisagra ante y . Porque Ocampos se acopló rápidamente al ingresar, porque Palacios estará recuperado de la dura lesión en la columna, porque Di María siempre suma, porque el Papu Gómez recibió su merecido premio al entrar sobre el final pero es un jugador a tener en cuenta, pero Lo Celso y González jugaron para no volver a salir en el corto plazo.

Después de dos años de evaluaciones, con la Copa América 2019 en el medio y los resultados para apuntalar el crecimiento, hoy Scaloni abre el menú y tiene para elegir, con un plus: buena parte de esas opciones son aciertos propios.