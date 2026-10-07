Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, despidió a la leyenda Lionel Messi en la noche de su retirada internacional con palabras emotivas y lo describió como el mejor jugador de la historia.

Messi disputó su último partido con la camiseta de Argentina en la madrugada de este miércoles y contribuyó a una amplia victoria amistosa frente a Benín (3-0), en la que marcó un gol y dio dos asistencias.

Scaloni declaró en la rueda de prensa posterior al partido: "Nunca imaginé en mi vida que iba a dirigir al mejor futbolista de la historia. Dirigir a Messi fue un sueño hecho realidad".

Y añadió, según recogió la cadena argentina "ESPN": "Estoy agradecido por esta oportunidad que se me dio de estar con él, y será triste no volver a verlo. Se me caen las lágrimas porque me pasan muchas cosas por la cabeza. Nos ha dejado un gran legado. Esta historia va a continuar, pero él seguirá siendo una persona irremplazable".

Y prosiguió: "Ahora tenemos que continuar el camino sin él. Será difícil, porque lo que vivimos en estos últimos años no es normal. Somos capaces de afrontarlo; tenemos algunos jugadores jóvenes con talento. Por fuerte que sea el equipo, no es fácil convencer a la gente de lo complicado de la situación".

Y señaló en sus declaraciones: "He jugado con grandes jugadores y he visto a muchos, pero lo que él ofrece no lo he visto en nadie más. Es inigualable, es único en su clase. Se ha ido el mejor jugador de todos los tiempos".

Y explicó: "Mis compañeros estaban nerviosos hoy. Querían que Leo se marchara de la mejor manera posible. Todos, incluso los grandes jugadores, lo miran de la misma forma y le desean lo mejor. Todos hablan con él desde el domingo, así que no fue fácil para nadie".

Y continuó: "Se han incorporado jugadores nuevos, lo que aporta una nueva perspectiva y nos permite jugar de una forma más amplia, algo que antes no teníamos. Estamos intentando integrarlos y ver cómo se complementan. Todos deben aportar".

Y agregó: "La única manera de suplir la ausencia de Messi es con un buen juego colectivo. En este momento, nos falta ese jugador capaz de dar ese salto, capaz de cambiar el rumbo de un partido en un instante, capaz de dar la vuelta a las cosas en un mal día con un destello de brillantez. Hay jugadores muy buenos, pero ninguno como él. Nunca habrá un jugador como él".

Y concluyó sus declaraciones: "Tenemos que estar agradecidos por todo lo que nos dio. Si las cosas van bien, continuaré como entrenador, pero es asombroso pensar en ver a otro jugador como él, que deja tras de sí un gran legado a sus treinta y nueve años. Se merecía esta noche, una noche como esta".



