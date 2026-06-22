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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Scaloni responde con inteligencia a las críticas de Ancelotti y aclara su postura sobre la crisis de la «familia Messi»

Argentina vs Austria
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Escocia vs Brazil
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L. Scaloni
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C. Ancelotti
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Argentina se prepara para enfrentarse a Austria

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, compareció este lunes en rueda de prensa previa al partido contra Austria. El campeón del mundo se mostró cauteloso y restó importancia a la polémica por las declaraciones de Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

Sobre los rumores que afectan a la familia de Lionel Messi y las noticias sobre el fallecimiento de su padre, Scaloni afirmó: «Creemos que la unión ayuda a superar estas situaciones. Siempre es mejor afrontar estos problemas junto a un amigo, y creo que él (Messi) piensa lo mismo».

Sobre el partido contra Austria, añadió: «Es un rival tenaz, presiona bien y juega de forma directa; no hay rivales fáciles en este torneo y la fase de grupos siempre es difícil».

Además, las pausas para beber agua benefician al equipo más débil y dividir el partido en cuatro periodos parece irreal.

Sobre el seguimiento del Mundial, añadió: «Vemos todos los partidos que podemos y tratamos de estar al día, aunque en este torneo es muy difícil».

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Sobre las declaraciones de Ancelotti, quien afirmó que Argentina no juega a un ritmo alto, Scaloni respondió:Entendí perfectamente lo que quiso decir y lo expresó de buena manera. Ahora parece que había dicho algo malo, pero no es así. Nos alegró. Habló con una mezcla de español, portugués e italiano, así que sonó más a elogio que a crítica».

Sobre las pausas para beber agua, añadió: «Al principio resulta extraño. Nos acostumbraremos, pero ahora no es natural. Analizamos la situación y tratamos de corregirla. Los partidos se juegan de formas distintas, todos a la vez, por eso. Mejorará».

Sobre el estilo ante Argelia, añadió: «Para mí, la primera y la segunda parte fueron idénticas. El rival te presiona. Si te sorprende, debes defender. Si no estás preparado, las cosas se complican, pero lo importante es que el equipo reaccione, y eso me tranquiliza».

Sobre el deseo para Messi en su cumpleaños (el 24 de este mes), añadió: «El deseo que todos tenemos es que sea feliz. Creedme».

Sobre España, añadió: «Los vimos en la cancha y no me sorprende su victoria ante Arabia Saudí ni el empate con Cabo Verde; demostraron estar en forma y ser rivales fuertes».

Sobre la evolución del equipo tras el último Mundial, añadió: «Después de Catar hemos jugado partidos magníficos y mantenido un nivel constante. Incorporamos a Tiago Almada, que no era titular, y nos aporta parte de lo que daba Ángel Di María. Tenemos suplentes como Giuliano Simeone y Nico Baz que pueden cambiar un partido. Vamos por el buen camino; el equipo siempre quiere mejorar, y eso es lo más importante».

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