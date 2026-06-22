Scaloni responde con inteligencia a las críticas de Ancelotti y aclara su postura sobre la crisis de la «familia Messi»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, compareció este lunes en rueda de prensa previa al partido contra Austria. El campeón del mundo se mostró cauteloso y restó importancia a la polémica por las declaraciones de Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

Sobre los rumores que afectan a la familia de Lionel Messi y las noticias sobre el fallecimiento de su padre, Scaloni afirmó: «Creemos que la unión ayuda a superar estas situaciones. Siempre es mejor afrontar estos problemas junto a un amigo, y creo que él (Messi) piensa lo mismo».

Sobre el partido contra Austria, añadió: «Es un rival tenaz, presiona bien y juega de forma directa; no hay rivales fáciles en este torneo y la fase de grupos siempre es difícil».

Además, las pausas para beber agua benefician al equipo más débil y dividir el partido en cuatro periodos parece irreal.

Sobre el seguimiento del Mundial, añadió: «Vemos todos los partidos que podemos y tratamos de estar al día, aunque en este torneo es muy difícil».

Sobre las declaraciones de Ancelotti, quien afirmó que Argentina no juega a un ritmo alto, Scaloni respondió:Entendí perfectamente lo que quiso decir y lo expresó de buena manera. Ahora parece que había dicho algo malo, pero no es así. Nos alegró. Habló con una mezcla de español, portugués e italiano, así que sonó más a elogio que a crítica».

Sobre las pausas para beber agua, añadió: «Al principio resulta extraño. Nos acostumbraremos, pero ahora no es natural. Analizamos la situación y tratamos de corregirla. Los partidos se juegan de formas distintas, todos a la vez, por eso. Mejorará».

Sobre el estilo ante Argelia, añadió: «Para mí, la primera y la segunda parte fueron idénticas. El rival te presiona. Si te sorprende, debes defender. Si no estás preparado, las cosas se complican, pero lo importante es que el equipo reaccione, y eso me tranquiliza».

Sobre el deseo para Messi en su cumpleaños (el 24 de este mes), añadió: «El deseo que todos tenemos es que sea feliz. Creedme».

Sobre España, añadió: «Los vimos en la cancha y no me sorprende su victoria ante Arabia Saudí ni el empate con Cabo Verde; demostraron estar en forma y ser rivales fuertes».

Sobre la evolución del equipo tras el último Mundial, añadió: «Después de Catar hemos jugado partidos magníficos y mantenido un nivel constante. Incorporamos a Tiago Almada, que no era titular, y nos aporta parte de lo que daba Ángel Di María. Tenemos suplentes como Giuliano Simeone y Nico Baz que pueden cambiar un partido. Vamos por el buen camino; el equipo siempre quiere mejorar, y eso es lo más importante».