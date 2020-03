Scaloni: “No se pueden arrancar las Eliminatorias en esta situación”

INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

El entrenador de la Selección argentina expresó su preocupación por la amenaza del coronavirus y opinó que los partidos deberían suspenderse.

La primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022 está en duda por el avance del coronavirus en la región y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, opinó que los partidos deberían suspenderse.

"No se pueden arrancar las Eliminatorias con este cuadro de situación. Es un caso de fuerza mayor. La vida de todos está por sobre el fútbol. Debemos tener todo previsto, pero no creo que arranquen las Eliminatorias. Primero está la salud de todos. No tiene sentido arriesgar", expresó el técnico del equipo albiceleste, en diálogo con Infobae.

Y agregó en la misma línea: "Es un problema grave y todos debemos tener conciencia. Nosotros estamos en una situación muy comprometida porque muchos de los jugadores convocados, por no decir todos, están en el foco del problema. Es un momento límite y se debe tomar una decisión urgente a nivel FIFA".

Scaloni relató lo que habló en una conversación con Paulo Dybala, jugador de . "Me contó que cada media hora el club le envía actualizaciones con las novedades y recomendaciones. Están encerrados en sus casas. Es un caos. Van al entrenamiento y vuelven. Algunos ya dejaron de entrenarse".

Por último, afirmó que no tuvo una comunicación con Lionel Messi sobre el tema. "Con Leo todavía no y con el tampoco. Allá todavía no están tan comprometidos. Hacen vida normal", cerró.