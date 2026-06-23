Scaloni: «Messi se sacrifica para salvar a Argentina... y que jueguen estos dos nos va a matar»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, destacó el gran compromiso de Lionel Messi en la victoria 2-0 sobre Austria en el Mundial 2026.

Según el diario español «Marca», el técnico destacó su actuación tras el partido, especialmente después de que Messi se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando los 16 de Miroslav Klose.

En la rueda de prensa posterior, Scaloni afirmó: «La actuación de Leo... Hoy, pese a que el equipo sufrió sin balón, Messi se sacrificó, recuperó la pelota en la jugada del gol y mostró su compromiso. Su presencia es increíble; no sé qué más decir.

Estoy contento porque Leo volvió a marcar y porque el equipo supo sufrir cuando hizo falta. Hoy, en algunos momentos, el rival no nos presionó, pero no teníamos la pelota. Sufrimos, pero sabemos cómo hacerlo. Y eso es mérito del equipo, aunque se pudiera haber hecho un mejor partido. La virtud de este grupo es que sabe lo que tiene que hacer y cuándo».

Sobre el penalti fallado por Messi en el minuto 8, Scaloni comentó: «Fue un golpe, pero antes ya habíamos hecho dos o tres jugadas muy buenas. La acción del penalti fue magnífica y hubiera sido perfecto marcar». Sentimos que el partido habría cambiado si hubiéramos marcado, pero el equipo respondió. Después del penalti hizo tres o cuatro jugadas importantes. Cuando Leo brilla, todos brillan, y eso también es mérito del grupo».

Durante la pausa de hidratación, el seleccionador recordó: «Les dijimos que debíamos mejorar y que, con paciencia para mover el balón, encontrábamos espacios. No había que precipitarse; en las dos o tres ocasiones que jugamos en profundidad, creamos ocasiones».

Sobre el segundo tanto de Messi, añadió: «Mi reacción fue la de siempre; sentí que el partido estaba sentenciado. Ese gol nos dio la tranquilidad que buscábamos tan cerca del final».

Scaloni admitió que la afición argentina está entusiasmada por la forma en que el equipo compite y disfruta del juego, pero rechazó considerar a su selección como la principal favorita al título: «Hay siete u ocho selecciones que pueden ganar la Copa del Mundo».

Y añadió: «El Mundial no se gana por ser favorito ni por los nombres. Cuenta la cabeza, el físico y el momento. Habrá varios equipos fuertes y, al final, ganará uno de los grandes. Nosotros lucharemos, pero será difícil para todos».

Sobre la posibilidad de alinear a Lautaro Martínez y Julián Álvarez junto a Messi, admitió: «Me encantaría ver a Lautaro, Julián y Messi juntos. Me encantan todos, pero Leo debe jugar; lo decido yo. No es fácil alinearlos a los tres juntos: si perdemos equilibrio, nos volvemos frágiles. Quiero verlos jugar, pero el bien del equipo es lo primero y ellos lo entienden».