Scaloni le dio la espalda... Lautaro se pronuncia tras haber sido ignorado ante España

Lautaro Martínez lamentó la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y envió un mensaje al seleccionador Lionel Scaloni.

El capitán del Inter de Milán, que había sido el máximo goleador de la Serie A y ayudado a los nerazzurri a ganar el doblete,

En el Mundial marcó tres goles en siete partidos, incluidos los tantos decisivos ante Suiza en cuartos y contra Inglaterra en semifinales.

Sin embargo, vio la final desde el banquillo: Argentina perdió 1-0 sin disparar a puerta hasta la prórroga.

Esta tarde, Lautaro rompió su silencio en Instagram: «Dimos todo para ganar el Mundial por segunda vez, pero esta vez no estaba escrito. Estoy muy orgulloso de ser argentino».

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También lanzó un guiño a la decisión del seleccionador Lionel Scaloni de dejarlo fuera del once titular en la final: «Me hubiera gustado ayudar al equipo en el campo, pero no pasa nada».

Y añadió: «Gracias a todos los que nos han apoyado durante este torneo, a los que han recorrido kilómetro tras kilómetro para estar cerca de nosotros, y a todos los que nos han animado desde todos los rincones de nuestro país».

Lautaro fue titular en los cuatro primeros partidos del Mundial, pero luego perdió su lugar ante Julián Álvarez.

La decisión de usar el último cambio en la prórroga para incluir al defensa Marco Sinisi, dejándolo en el banquillo todo el partido, fue una de las más criticadas al seleccionador Scaloni en los medios argentinos.

El capitán del Inter suma 40 goles y 13 asistencias en 84 partidos con Argentina, y ha conquistado el Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024.

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