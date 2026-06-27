Scaloni: «Jordania es un rival fuerte... Y esta es la postura de Messi ante el partido»

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi empezará en el banquillo en el partido contra Jordania, en Dallas, en la tercera jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa afirmó: «Leo empezará en el banquillo. Ya tengo el once, pero no puedo revelarlo aquí».

Scaloni explicó que la medida busca dosificar el esfuerzo de Messi tras asegurar la clasificación y aprovechar el encuentro para probar nuevos jugadores y dar minutos a los suplentes.

«Los suplentes se merecen jugar; son parte del equipo y gran parte de lo logrado se lo debemos a ellos», afirmó.

El seleccionador argentino añadió: «Hemos alcanzado nuestros objetivos antes de este partido. Vestir esta camiseta significa luchar por la victoria en cada partido, y esto nos brinda la oportunidad de ver a los jugadores que no han tenido suficientes minutos de juego y evaluar su estado de forma».

Sobre los rivales, aclaró que la selección no elige adversarios ni piensa en el orden de los próximos partidos: «Prefiero que el Mundial termine mañana y que nos proclamemos campeones. No estamos en una situación que nos permita elegir o tener preferencias».

Sobre su partido 100 como técnico, afirmó: «No me importa lo que digan de mí, sino que la gente se identifique con el estilo del equipo. Nunca imaginé llegar a 100 partidos con esta camiseta».

Finalmente, elogió a Jordania y advirtió: «Es un buen equipo que perdió ante Argelia en los últimos minutos. No lo subestimaremos y buscaremos dominarlo con la posesión».