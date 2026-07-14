Scaloni evalúa un cambio sorpresivo en la alineación de Argentina contra Inglaterra

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, considera reemplazar a un titular para el partido de mañana contra Inglaterra en Atlanta, semifinal del Mundial 2026.

Se trata de Rodrigo De Paul, quien ha sido titular en todos los partidos de su selección este verano menos uno: se perdió el último encuentro de la fase de grupos contra Jordania, cuando Argentina ya tenía la clasificación asegurada.

Sin embargo, según informaciones de Argentina, Scaloni baraja dejarlo en el banquillo el miércoles ante Inglaterra.

Según el diario inglés «Metro», que cita a TYC Sports y ESPN Argentina, De Paul podría quedarse en el banquillo tras ser sustituido en los dos últimos partidos: frente a Suiza y contra Egipto.

El jugador, de 32 años, ha sido clave en el esquema de Scaloni, actuando en el extremo derecho del mediocampo.

Nico González o Giuliano Simeone podrían reemplazarlo en el once.

Además, TYC Sports añade que Nahuel Molina podría ocupar el lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel, y que Julián Álvarez partiría de titular por delante de Lautaro Martínez.