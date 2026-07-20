Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, lloró tras perder la final del Mundial 2026 ante España 1-0. Dijo que la derrota le había marcado el alma y que su futuro con la Albiceleste aún es incierto.

En la rueda de prensa posterior al partido, Scaloni reconoció: «Me duele mucho el alma. Sentir este dolor me obliga a replantearme todo y a empezar a construir un equipo tan fuerte como este, algo muy difícil».

Sobre Messi destacó: «¡Tiene 39 años, es increíble! Sabía que seguiría jugando mientras quisiera, y que sus compañeros y la afición lo darían todo por él».

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Y añadió: «Espero que Messi esté orgulloso de sus compañeros, y creo que lo está, al igual que espero que la afición esté orgullosa de este equipo y de todo lo que ha dado. Para mí, Messi es el mejor jugador que ha pisado un campo de fútbol, y lo que ha hecho en esta edición ha sido impresionante, aunque no lo necesitaba para reafirmar su estatus».

Sobre su futuro, anunció: «Mi contrato acaba en diciembre y luego dejaré el cargo para que otro dirija».

Y añadió: «La idea es dejarlo y descansar; quiero alejarme un poco. Este es un lugar maravilloso e increíble, y espero que otros tengan esta oportunidad; cualquier argentino desearía estar aquí. Ha sido un placer y un orgullo para mí estar aquí, algo que supera mis mejores sueños; nunca lo habría imaginado».

Concluyó: «Parece una despedida, pero también quiero seguir. De todos modos, como he dicho, seguiré hasta diciembre y luego ya veremos».

Scaloni ya llevó a Argentina a ganar el último Mundial, tras vencer a Francia en los penaltis.