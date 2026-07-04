Scaloni, antes del partido contra Egipto: ¡Dijeron que estábamos en el lado más fácil del sorteo!

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, defendió el rendimiento de su equipo tras la ajustada victoria 3-2 sobre Cabo Verde en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial y reconoció que fue el primer partido realmente difícil del torneo.

En la rueda de prensa celebrada tras el partido en el Hard Rock Stadium de Miami, Scaloni respondió a quienes habían criticado el sorteo: «¿Recordáis cuando me dijeron que estábamos en el lado más fácil del cuadro? Espero que se den cuenta de que no hay rivales fáciles. Felicito a Cabo Verde; sabíamos que es un equipo fuerte y nos costó mucho».

Y añadió: «Nos merecimos la victoria, pero nuestro rival también jugó bien. Destaco lo positivo: este equipo nunca se rinde. Recuerdo la prórroga en Catar: atacamos hasta el final y terminamos agotados, y eso es bueno».

Sobre el cansancio de sus jugadores, añadió: «Desde el inicio de la prórroga hasta el final el equipo respondió bien. Sentimos agobio, pero la pasión por la selección compensa la falta de aire. Hoy mostramos mucha personalidad».

Sobre el momento crítico en el que Argentina encajó el segundo gol del empate (2-2), el entrenador admitió: «El gol espectacular que marcaron fue increíble. Yo, por mi naturaleza escéptica, pensé: “Esto es el final, no estamos jugando bien”. Parecía más tranquilo de lo que estaba en realidad».

Elogió la capacidad de su equipo para soportar la presión: «Lo mejor es que encaja golpes y sigue atacando; el equipo lo dio todo y asumió la responsabilidad».

Y cerró con una reflexión sobre la identidad argentina: «¿Qué significa ser argentino? Es esto, con todo lo bueno y lo malo que conlleva, el sufrimiento y el no rendirse nunca por el fútbol. Es poco probable que este equipo sienta el peso de la responsabilidad, ya que no siempre es posible jugar bien».