Scaloni: "A los nuevos no les pesó la camiseta"

El DT de Argentina puso en contexto la actuación de su equipo en el 0-0 ante Chile y destacó la actuación de los debutantes.

Lionel Scaloni se fue con buenas sensaciones del recinto estadounidense Los Angeles Memorial Coliseum, luego del empate sin goles entre la Selección argentina y .

El entrenador que fue ratificado en el cargo después de haber dejado una positiva imagen en la pasada , valoró el funcionamiento de sus dirigidos y lo puso en contexto.

"Por momentos hicimos cosas interesantes; por momentos no, pero es propio del cansancio: los chicos vienen con una paliza bastante importante de viajes. Y cuando refrescamos en el segundo tiempo me gustaron los que entraron, sobre todo los más jóvenes. La idea era que se acoplaran y vayan teniendo minutos", analizó el técnico de la Albiceleste tras el amistoso.

Asimismo, Scaloni resaltó la actuación de los debutantes que buscan adaptarse y ganarse su lugar en el equipo. "Creo que los chicos tienen nivel para jugar, poco a poco van a ir juntando minutos. (Chile es) Un rival muy difícil que juega siempre con el cuchillo entre los dientes contra , así que estamos conformes", aseguró.

Y en la misma línea sobre los futbolistas de menos experiencia, el DT rosarino ahondó: "Me pone contento que a los jugadores nuevos no se les notó el peso de la camiseta. Me gustó el ingreso de los chicos más jóvenes. Intentamos hacer más o menos lo mismo que en la Copa América".