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SC Friburgo vs. Union Berlín: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

El SC Friburgo recibe al Union Berlín en el Europa-Park Stadion en un duelo de la Bundesliga. Tras una gran actuación en la Conference League, los de Brisgovia quieren prolongar su buen momento en la liga.

El Friburgo, colista, está bajo presión para no perder de vista la cabeza de la tabla. El entrenador Julian Schuster cuenta para ello con un equipo que ha ganado confianza recientemente: tres victorias consecutivas hablan por sí solas.

El Friburgo sentó las bases de su reciente mejoría con una victoria por 3-2 ante el Wolfsburgo en la Copa y un triunfo a domicilio por 2-1 frente al Augsburgo en la Bundesliga. La culminación llegó con el 1-0 en casa del Trabzonspor en la Conference League, un partido en el que el portero Mio Backhaus se convirtió en la gran figura e incluso frustró en varias ocasiones a Mohamed Salah.

El Union Berlín, en cambio, atraviesa una etapa mucho más complicada. El equipo ocupa el 16.º puesto y está bajo la presión de la lucha por la permanencia, después de haber ofrecido pocas actuaciones convincentes en lo que va de temporada. El entrenador Mauro Lustrinelli tiene ante sí la tarea de estabilizar al equipo.

Al menos, el Union logró recientemente un empate 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga, después de haber caído con contundencia por 0-5 frente al mismo rival en la Copa de Alemania. La defensa sigue siendo su mayor motivo de preocupación.

A continuación, os contamos dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con el SC Friburgo y el Union Berlín?

El SC Friburgo llega a este partido con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-0 ante el Trabzonspor en la Conference League. Antes había derrotado al Augsburgo por 2-1 en la Bundesliga y eliminado al Wolfsburgo de la Copa de Alemania por 3-2. Las dos derrotas frente al Bayern de Múnich (1-3) y el AS Mónaco (0-3) muestran que todavía tiene margen de mejora ante los equipos de primer nivel. En esos cinco partidos, el Friburgo marcó ocho goles y encajó nueve.

El Union Berlín suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga. Su derrota más abultada en ese periodo fue el 0-5, también frente al Colonia, en la Copa de Alemania. El Union marcó solo tres goles y encajó siete en cinco partidos, un balance ofensivo que refleja su lucha por la permanencia.

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