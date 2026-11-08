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Bundesliga
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SC Friburgo vs. Union Berlín hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde se puede ver en streaming?

Friburgo vs Union Berlin
Friburgo
Union Berlin
Bundesliga

En la Bundesliga, el SC Friburgo se enfrenta al Union Berlín. Pero ¿quién ofrece o retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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  • Elijan la ubicación del servidor. Seleccionen un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
  • Conéctense al servidor. Activen la VPN y conéctense al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Accedan al canal oficial. Visiten la página web o abran la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Inicien sesión y encuentren la transmisión. Creen una cuenta o inicien sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

SC Friburgo vs. Union Berlín: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
Europa-Park Stadion

El SC Friburgo recibe al Union Berlín en el Europa-Park Stadion en un duelo de la Bundesliga. Tras una gran actuación en la Conference League, los de Brisgovia quieren prolongar su buen momento en la liga.

El Friburgo, colista, está bajo presión para no perder de vista la cabeza de la tabla. El entrenador Julian Schuster cuenta para ello con un equipo que ha ganado confianza recientemente: tres victorias consecutivas hablan por sí solas.

El Friburgo sentó las bases de su reciente mejoría con una victoria por 3-2 ante el Wolfsburgo en la Copa y un triunfo a domicilio por 2-1 frente al Augsburgo en la Bundesliga. La culminación llegó con el 1-0 en casa del Trabzonspor en la Conference League, un partido en el que el portero Mio Backhaus se convirtió en la gran figura e incluso frustró en varias ocasiones a Mohamed Salah.

El Union Berlín, en cambio, atraviesa una etapa mucho más complicada. El equipo ocupa el 16.º puesto y está bajo la presión de la lucha por la permanencia, después de haber ofrecido pocas actuaciones convincentes en lo que va de temporada. El entrenador Mauro Lustrinelli tiene ante sí la tarea de estabilizar al equipo.

Al menos, el Union logró recientemente un empate 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga, después de haber caído con contundencia por 0-5 frente al mismo rival en la Copa de Alemania. La defensa sigue siendo su mayor motivo de preocupación.

A continuación, os contamos dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con el SC Friburgo y el Union Berlín?

El SC Friburgo llega a este partido con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-0 ante el Trabzonspor en la Conference League. Antes había derrotado al Augsburgo por 2-1 en la Bundesliga y eliminado al Wolfsburgo de la Copa de Alemania por 3-2. Las dos derrotas frente al Bayern de Múnich (1-3) y el AS Mónaco (0-3) muestran que todavía tiene margen de mejora ante los equipos de primer nivel. En esos cinco partidos, el Friburgo marcó ocho goles y encajó nueve.

El Union Berlín suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga. Su derrota más abultada en ese periodo fue el 0-5, también frente al Colonia, en la Copa de Alemania. El Union marcó solo tres goles y encajó siete en cinco partidos, un balance ofensivo que refleja su lucha por la permanencia.

SCF

SCF - Formulario

ASM
L3-0
FCB
L1-3
WOB
W3-2
FCA
W1-2
TRS
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCU

FCU - Formulario

ELV
W1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
L5-0
KOE
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

SC Friburgo vs. Union Berlín: alineaciones

Friburgo contra Union Berlin alineaciones

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Formación
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-4-2
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicF. RoennowF. RoennowD. KoehnD. KoehnJ. HabererJ. HabererM. FriedrichM. FriedrichZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschM. AebischerM. AebischerR. KhediraR. KhediraK. ImeriK. ImeriA. SchaferA. SchaferT. SkarkeT. SkarkeL. BurcuL. Burcu
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Friburgo

Once inicial

Union Berlin

Suplentes

Manager

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli
Friburgo

Lesiones y suspensiones

Union Berlin

SC Friburgo vs. Union Berlín: estado de forma

SCF

SCF - Formulario

ASM
L3-0
FCB
L1-3
WOB
W3-2
FCA
W1-2
TRS
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCU

FCU - Formulario

ELV
W1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
L5-0
KOE
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

SC Friburgo vs. Union Berlín: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FriburgoEmpateUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
F
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

SC Friburgo vs. Union Berlín: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
9630299+2021
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
W
D
W
D
D
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
W
W
W
L
W
4
FriburgoFriburgoSCF
95221810+817
D
W
L
L
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95132017+316
W
L
L
W
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
L
W
W
D
D
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
L
W
L
W
L
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
W
W
L
L
W
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
D
W
L
W
L
10
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
W
L
L
W
W
11
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
L
L
L
W
L
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
D
D
W
D
L
13
AugsburgoAugsburgoFCA
9234202009
L
L
D
L
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
15
FC ColoniaFC ColoniaKOE
92341014-49
L
D
D
L
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
9153719-128
D
D
D
D
W
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
L
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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