Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El FC Utrecht sufrió este sábado por la noche una derrota especialmente dolorosa en la Eredivisie. El equipo de Anthony Correia cayó en casa por 2-3 ante el SC Cambuur, que echó por tierra la remontada de los locales en los minutos finales. El partido, disputado en el Stadion Galgenwaard, estuvo además interrumpido durante media hora en la primera parte por el lanzamiento de un artefacto pirotécnico al campo.

Correia no pudo contar ante el equipo frisón con el lesionado Ángel Alarcón, mientras que Niklas Vesterlund también causó baja a última hora. Siebe Horemans ocupó el puesto de este último.

En el minuto siete, el Stadion Galgenwaard recordó al aficionado del FC Utrecht Jimi Groeneveld, fallecido a los siete años. Desde la grada Bunnikside se escucharon cánticos emocionantes, pero pocos minutos después se lanzó desde ese mismo sector una bomba de humo al campo.

El árbitro Allard Lindhout detuvo temporalmente el encuentro y se inició la búsqueda del responsable. Una vez identificado el aficionado, la alcaldesa Sharon Dijksma y la federación neerlandesa decidieron que el partido podía reanudarse tras una interrupción de aproximadamente media hora.

Anuncios Anuncios

Tras la reanudación, el FC Utrecht apenas logró inquietar a su rival y se vio por detrás en el marcador mediada la primera parte. Nicolas Binder abrió el marcador para el Cambuur a los 25 minutos, y Devid Bouah estuvo cerca de anotar el segundo poco después.

Related Topics

Los visitantes golpearon luego la parte exterior del poste, mientras que Rafik El Arguioui, cedido precisamente por el FC Utrecht, rozó el 0-2 con un disparo lejano. Los locales solo efectuaron un tiro entre los tres palos antes del descanso y se marcharon al vestuario entre fuertes silbidos.

Correia dio entrada a Arthur Zagré y Davy van den Berg, y el FC Utrecht pasó a llevar la iniciativa con más claridad. Sin embargo, volvieron a golpear los visitantes: Ilyes Hamache culminó un contraataque en el minuto 55 tras una pérdida de balón de Zagré.

Anuncios

Esta vez, la respuesta del FC Utrecht no se hizo esperar. Cuando el reloj marcaba una hora de juego, Artem Stepanov empujó el balón a la red para recortar distancias. Después, el suplente Adrian Blake se topó con el guardameta Thijs Jansen.

A falta de nueve minutos, parecía que el FC Utrecht aún podía sacar algo del partido. El suplente Van Duijn firmó el empate en el minuto 81, con lo que los locales habían logrado remontar una desventaja de dos goles.

Anuncios

La alegría en el Stadion Galgenwaard duró muy poco: Morgan Costarelli devolvió la ventaja al Cambuur en otro contraataque apenas dos minutos después.

El FC Utrecht no se recuperó de ese golpe y se quedó con las manos vacías, mientras que el recién ascendido se llevó a Leeuwarden tres puntos de enorme mérito. Aumenta así la presión sobre Correia, cuyo FC Utrecht se encuentra apenas por encima de la zona de descenso. El Cambuur asciende a una meritoria octava posición.