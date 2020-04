Saviola reta a Lautaro: "Jugar con Messi parece fácil pero no lo es"

El 'conejo' atendió a Goal a través de Instagram y se refirió a la posibilidad de que el delantero del Inter refuerce al Barcelona.

Javier Saviola atendió a Goal a través de Instagram en una charla distendida en la que se refirió a muchas cuestiones, entre ellas a la posibilidad de que su compatriota, Lautaro Martínez, pueda ingresar en el , el que fuera el primer club del ex de River cuando dio el salto a Europa. El conejo elogió al delantero del Inter asegurando que "tiene muchísimo por recorrer y mucha proyección, viene jugando a un nivel muy alto".

Sin embargo, también apuntó que "sabemos lo que significa estar al lado de Suárez, Messi y otros grandísimos jugadores" para señalar que "no digo que es fácil jugar con ellos". De hecho, Saviola también recuerda cómo "en su momento Dybala dijo que era difícil con Messi y yo lo apoyé porque requiere de una concentración alta, estar a su ritmo".

Porque para el ex de Barcelona y , entre otros equipos, jugar junto al rosarino "parece fácil pero no lo es". De todas formas, también se mostró partidario a su fichaje por el club azulgrana porque "sinceramente para mí es un jugador que puede venir bien para el Barcelona" si bien quiso insistir en que "después hay otras cosas que hacen que pueda triunfar o no".