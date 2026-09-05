¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Savić sobre la victoria del Al-Hilal en la Liga: ¡No estoy seguro de eso!

1ª División
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Sergei Sultana-Savic
Arabia Saudita
Serbia

¿Qué dijo el mago serbio?

El mago serbio Sergej Milinković-Savić, centrocampista del Al Hilal, realizó unas declaraciones llamativas después de participar en la victoria del "Líder" ante el Al Shabab por (2-0), en el derbi de Riad disputado ayer viernes, dentro de la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Savić marcó el primer gol del Al Hilal tras aprovechar un magnífico pase desde la banda derecha dentro del área, que envió al fondo de la red.

Lee también: nuevo proyecto y paciencia perdida, la amargura del Al Ahli amenaza al Al Ittihad ante el Al Nassr

Tras el encuentro, Savić declaró a la cadena saudí "Thmanyah": "Estoy muy contento con esta victoria, hicimos un gran partido ante un rival difícil que juega en su estadio con toda su fuerza".

Y añadió: "Contamos con elementos verdaderamente magníficos, y los nombres que se incorporaron hace pocos días lograron adaptarse al ambiente, como Watkins y Martinelli, y buscamos seguir trabajando".

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
1ª División
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y sobre la posibilidad de conseguir el título al final de la temporada: "No lo sé y no se debe hablar de eso ahora, la temporada aún es larga, y debemos centrarnos en lo que viene".

Las declaraciones de Savić indican que no está seguro del título y no desea precipitarse porque la temporada aún está en sus inicios, pero al mismo tiempo mostró su satisfacción por lograr el pleno de puntos en las primeras 5 jornadas.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google