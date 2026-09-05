El mago serbio Sergej Milinković-Savić, centrocampista del Al Hilal, realizó unas declaraciones llamativas después de participar en la victoria del "Líder" ante el Al Shabab por (2-0), en el derbi de Riad disputado ayer viernes, dentro de la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Savić marcó el primer gol del Al Hilal tras aprovechar un magnífico pase desde la banda derecha dentro del área, que envió al fondo de la red.

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Tras el encuentro, Savić declaró a la cadena saudí "Thmanyah": "Estoy muy contento con esta victoria, hicimos un gran partido ante un rival difícil que juega en su estadio con toda su fuerza".

Y añadió: "Contamos con elementos verdaderamente magníficos, y los nombres que se incorporaron hace pocos días lograron adaptarse al ambiente, como Watkins y Martinelli, y buscamos seguir trabajando".

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Y sobre la posibilidad de conseguir el título al final de la temporada: "No lo sé y no se debe hablar de eso ahora, la temporada aún es larga, y debemos centrarnos en lo que viene".

Las declaraciones de Savić indican que no está seguro del título y no desea precipitarse porque la temporada aún está en sus inicios, pero al mismo tiempo mostró su satisfacción por lograr el pleno de puntos en las primeras 5 jornadas.