Saúl: "El Atlético sigue porque no hay nadie más importante que el club"

Saúl Ñíguez concedió una entrevista para la revista 'Líbero' en la que habló del 'cholismo', de Fernando Torres o del Real Madrid

Saúl Ñíguez es uno de los pilares del y de Diego Pablo Simeone. El jugador nacido en es uno de los fijos en el centro del campo del cuadro rojiblanco, y junto a Koke, se ha convertido en uno de los preferidos por la afición rojiblanca.

Ahora, el internacional español ha concedido una entrevista a la Revista Líbero en la que ha repasado varios temas, entre otros, la diferencia entre el Atlético y el .

"En todo, absolutamente en todo. Cuando llegas al Atlético de Madrid te dan tu mochila de Nike grande y lo primero que te dice el preparador físico es que hay dos campos de césped artificial muy malos que quemaba siempre y yo venía de unos campos perfectos de Valdebebas donde podías jugar con las botas que quisieras", expresaba el centrocampista sobre las diferencias entre los dos grandes clubes de la capital de .

Otro de los temas por los que fue cuestionado el jugador colchonero fue por el 'cholismo', la manera de entender el fútbol de su entrenador en el Atlético. Saúl recuerda una anécdota en la sub-21 con su anterior seleccionador, Albert Celades.

"Antes del Europeo sub 21 hablé con Celades y se lo dije: Míster, así no va. Somos una banda, nos hemos clasificado en la repesca sufirendo y así no va. O pones un doble pivote o no voy", expresaba.

Sin duda, uno de los jugadores que más ha influido en Saúl es Fernando Torres. El alicantino se refirió a su ex-compañero de equipo y amigo en la entrevista.

"Con Torres allí empecé a amar a Gerrard y pensaba que me quería parecer a él. Por eso el trabajo, el ida y vuelta, la llegada de segunda línea… Creo que Steven lo tenía todo, era super completo y he intentado trabajar para parecerme a él", aseguró, mandando también un mensaje sobre la marcha de grandes jugadores del Atlético.

"El Atlético de Madrid siempre se levanta. Se va Torres, Agüero, Forlán, Costa, Falcao, Griezmann, Turan… todos se van y el Atleti sigue porque no hay nadie más importante que el club", concluyó.