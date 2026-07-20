Leo Sauer ha alcanzado un acuerdo verbal con el TSG Hoffenheim, según Sky Deutschland. El club alemán negocia su fichaje con el Feyenoord y le ofrece un contrato hasta 2031.

Sin embargo, el club aún no ha tomado una decisión final sobre Sauer, pues también considera a Adam Daghim, del Red Bull Salzburgo.

Sauer ya ha hablado varias veces con el cuerpo técnico del Hoffenheim y figura alto en la lista. Lo mismo ocurre con Daghim, con quien, según se informa, también se ha alcanzado un acuerdo verbal.

El club, que la próxima temporada disputará la Europa League, busca cerrar su plantilla con un delantero sólido.

Según FR12.nl, el Hoffenheim presentó el fin de semana una oferta mejorada al Feyenoord por Sauer. Aún se espera el acuerdo definitivo entre ambos clubes.

Sauer ve con buenos ojos la transferencia y valora la oportunidad de jugar con más regularidad en la Bundesliga.

Por ahora se desconoce cuánto dinero recibiría el Feyenoord por su traspaso, aunque Transfermarkt valora al extremo en siete millones de euros.