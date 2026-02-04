Goal.com
Serie A
team-logoSassuolo
Stadio Mapei - Citta del Tricolore
team-logoInter Milán
Lelio Donato

Sassuolo vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Sassuolo e Inter de Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Inter de Milán quiere continuar su increíble racha positiva para mantener la ventaja en lo más alto de la clasificación, pero para lograrlo debe vencer al Sassuolo.

Los neroverdi llegan tras dos victorias consecutivas que les han permitido alejarse de la zona caliente; cinco son, en cambio, los puntos de ventaja de los nerazzurri sobre el AC Milán, segundo.

En esta página, toda la información sobre Sassuolo-Inter de Milán: desde las últimas novedades de alineación hasta dónde ver el partido en directo por TV y en streaming.

Cómo ver Sassuolo vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Golazo.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Sassuolo-Inter de Milán: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mapei.

  • México: 11:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Sassuolo contra Inter Milán alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • F. Grosso

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Entr.: Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Entr.: Chivu.


Estado de forma

SAS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El Inter de Milán está firmemente en lo más alto de la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Milan, segundo. Los nerazzurri han ganado diez de los últimos once partidos de liga y llegan tras la clasificación a las semifinales de la Copa Italia.

Situación tranquila en la clasificación por el momento para el Sassuolo, que ha sumado veintinueve puntos y ha ganado los dos últimos contra Cremonese y Pisa.

Partidos entre ambos equipos

SAS

Últimos partidos

INT

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

6

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

