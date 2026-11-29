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El Napoli empató 0-0 en Sassuolo, un resultado que vuelve a frenar al equipo de Massimiliano Allegri. Sin embargo, en los últimos minutos el partido quedó marcado por una decisión arbitral de Guida, árbitro de Torre Annunziata, que volvía a dirigir un encuentro del Napoli tras más de dos años sin hacerlo por voluntad propia. No concedió un penalti al equipo napolitano por una presunta mano de Caleta-Car dentro del área y, tras ser llamado por el VAR para revisar la jugada en el monitor, mantuvo su decisión entre las protestas de Lucca y sus compañeros.

El caso siguió dando que hablar después del partido. En Dazn, Massimiliano Allegri restó importancia al error, aunque no quedó satisfecho con la decisión, mientras que D'Aversa, entrenador del Sassuolo, arremetió contra quienes acusan a Guida de haberse equivocado. Pero ¿qué ocurrió y qué dice el reglamento?

QUÉ OCURRIÓ: En un córner lanzado desde la izquierda, tras un ligero desvío de cabeza en el centro del área, el balón llega al segundo palo. Allí Lucca lo controla con el muslo e intenta rematar de volea, sin fuerza, con el exterior del pie derecho. Caleta-Car, muy cerca de la trayectoria del balón, lo golpea con el brazo abierto, en una zona entre el brazo y el pecho, y detiene el disparo entre las protestas del Napoli.

LA DECISIÓN DE GUIDA: Como se ha señalado, Guida volvía a arbitrar al Napoli después de mucho tiempo (había declarado que decidió no dirigir partidos del equipo napolitano para evitar problemas en la vida cotidiana de su familia en la ciudad). Hasta ese momento había arbitrado un encuentro sin acciones dudosas, pero en esta ocasión mantuvo lo que había apreciado en directo. El árbitro decidió no señalar la infracción al considerar involuntario el contacto, tanto por la proximidad del disparo como por la cercanía del brazo al cuerpo.

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INTERVINO EL VAR: La decisión no convenció a Aureliano, responsable del VAR, ni al AVAR Santoro, que desde Lissone pidieron a Guida que acudiera al monitor a pie de campo para revisar la jugada. En estos casos, la decisión final suele ser cambiar lo señalado sobre el césped, pero el árbitro campano no se dejó influir. Tras volver a ver la acción, mantuvo su decisión de no conceder penalti.

LA OPINIÓN DE MARELLI: Luca Marelli, analista arbitral de Dazn, valoró así la decisión de Guida: "Se hablará de esta decisión sin parar durante toda la semana. Guida sostiene que el brazo estaba pegado al cuerpo. En la secuencia de la jugada hay que tener en cuenta el puño de Caleta Car. El brazo está abierto desde el principio. El balón primero rebota en el hombro y después golpea la mano, que desde el primer momento está separada y elevada con respecto al cuerpo. Por eso Aureliano hizo bien en llamar a Guida para revisar una mano sancionable. Pero Guida decidió que el brazo estaba cerca del cuerpo. Se entiende por los gestos del propio Guida al volver al campo. Por cierto, se olvidó de hacer el anuncio para explicar la decisión. El brazo está alto y separado del cuerpo. En las primeras imágenes parecía que el balón había tocado el hombro, pero si después hubo contacto con el brazo o el antebrazo, habría sido sancionable".