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Serie A
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Sassuolo contra Fiorentina, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Sassuolo vs Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Sassuolo y Fiorentina, con la hora de inicio y las novedades de los equipos

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Serie A - Jornada 10
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

El Sassuolo-Fiorentina se retransmitirá en directo por DAZN, NOW y Sky Sport. A continuación, los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Sassuolo recibe a la Fiorentina en el Mapei Stadium de Reggio Emilia en un duelo de Serie A entre dos equipos que llegan a la cita con una necesidad urgente de puntos y con posiciones en la clasificación que no reflejan sus ambiciones iniciales.

El Sassuolo de Alberto Aquilani atraviesa un momento difícil. Tras la victoria sobre la Juventus que había hecho soñar a la afición emiliana, el Sassuolo ha sumado apenas un punto en sus últimos cinco partidos de liga y sufrió una dura derrota por 6-2 ante la Lazio en la última jornada entre semana. El equipo ocupa la decimoquinta posición y necesita cambiar el rumbo.

La Fiorentina tampoco está mejor. El equipo de Paolo Vanoli ha perdido sus últimos tres partidos de liga, en los que ha encajado siete goles en total, y ocupa la decimoséptima posición. El único resultado positivo reciente es el empate 2-2 contra la Atalanta, pero no basta para ocultar las dificultades de una temporada decepcionante hasta ahora.

La enfermería de la Fiorentina está llena: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta y Pongracic son baja, lo que obliga a Vanoli a recurrir a soluciones alternativas, sobre todo en defensa. El Sassuolo también debe lidiar con varias ausencias: Thorstvedt se suma a la lista de bajas tras la expulsión que sufrió contra la Lazio.

Un duelo entre dos equipos en crisis, con puntos importantes en juego para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Sassuolo contra Fiorentina alineaciones probables

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formación
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarC. OdenthalC. OdenthalS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinC. Inao OulaiC. Inao OulaiM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
Sassuolo

Once inicial

Fiorentina

Manager

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

El Sassuolo no puede contar por lesión con Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz y Jay Idzes, mientras que Kristian Thorstvedt está sancionado. Aquilani apostaría por Turati en la portería; Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano y Doig en defensa; Matic, Bakola y Adzic en el centro del campo; y Berardi, Esposito y Laurienté en el tridente ofensivo.

La Fiorentina llega a Reggio Emilia con la enfermería llena: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta y Pongracic son baja. Vanoli alinearía a De Gea bajo palos; Jimenez, Dragusin, Viery y Joao Mario en defensa; Ndour, Brescianini y Oulai en el centro del campo; y Mastantuono, Pellegrino y Njie en ataque.

Estado de forma

SAS

SAS - Formulario

MON
L2-1
MIL
D1-1
FRC
L4-2
COM
L2-0
LAZ
L2-6
Gol marcado (encajado)
6/15
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FIO

FIO - Formulario

NAP
D1-1
GEN
L2-1
COM
L1-3
INT
L2-1
ATA
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Sassuolo ha registrado cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente es la dura derrota por 6-2 contra la Lazio en el Mapei Stadium, mientras que anteriormente había perdido 2-0 contra el Como. Su único punto en ese periodo llegó con el empate 1-1 contra el AC Milan. En cinco partidos, el Sassuolo ha marcado siete goles y ha encajado trece.

La Fiorentina ha cosechado cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el 2-2 contra la Atalanta, precedido por la derrota por 2-1 contra el Inter. La Fiorentina también perdió contra el Como por 1-3 y contra el Genoa por 2-1. En cinco partidos, ha marcado siete goles y ha encajado once.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

SassuoloEmpateFiorentina
2
1
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
5
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el duelo terminó 0-0 en la Serie A. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el balance favorece al Sassuolo, con dos victorias frente a una de la Fiorentina y dos empates. El Sassuolo se impuso por 3-1 en diciembre de 2025, mientras que la Fiorentina ganó por 5-1 en abril de 2024.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
L
L
L
W
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Sassuolo ocupa la decimoquinta posición, mientras que la Fiorentina es decimoséptima: un duelo entre dos equipos que deben vigilar lo que ocurre a sus espaldas en la lucha por evitar el descenso.

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