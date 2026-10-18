Sarri abre fuego contra el árbitro del partido ante el Milan: ¡Si yo hubiera dicho lo que dijo Rabiot, me habría expulsado!

El italiano Maurizio Sarri, director técnico del Atalanta, lanzó un duro ataque contra el árbitro del encuentro de su equipo frente al Milan, expresando su malestar por las decisiones arbitrales y considerando que algunos jugadores reciben un trato diferente cuando dirigen palabras ofensivas a los árbitros, en alusión al francés Adrien Rabiot, jugador del Milan.

El Milan sobrevivió a una reacción tardía del Atalanta, después de estar a punto de perder una ventaja de tres goles, y resolvió el encuentro con dificultad por 3-2, la tarde del domingo, en el estadio de San Siro, dentro de la séptima jornada de la liga italiana.

Con esta victoria, el Milan elevó su casillero a 15 puntos y escaló hasta la cuarta posición de la tabla, mientras que el Atalanta se quedó congelado en 9 puntos, en el décimo lugar.

Sarri declaró a la cadena "Sky Sport Italia": "La primera ocasión peligrosa del partido fue para nosotros, a través de Krstovic, y después las decisiones arbitrales y los acontecimientos empezaron a ir en nuestra contra".

Y añadió: "Creo que Kevin De Winter, defensa del Milan, tocó el balón con la mano tras un centro de Jonathan Rowe. También he descubierto que hay jugadores que pueden dirigir palabras obscenas a los árbitros, y así se lo dije al árbitro".

El director técnico del Atalanta continuó: "El árbitro me informó de que Adrien Rabiot recibió una tarjeta amarilla por lo que dijo, pero si lo hubiera dicho yo, me habría expulsado".

Sarri no se detuvo en este episodio, sino que criticó la manera en que el árbitro Daniele Chiffi dirigió el partido, asegurando que su malestar con sus decisiones no es algo nuevo.

Y explicó: "No me gustó la forma en que el árbitro gestionó el partido en general. No estoy aquí para entrar en polémicas, pero esto se repite cada vez que me toca Daniele Chiffi".

En el aspecto deportivo, Sarri se mostró satisfecho con la reacción de sus jugadores en los últimos minutos, señalando que el Atalanta era capaz de regresar con un mejor resultado, pese a ir por detrás por tres goles.

Al respecto dijo: "Tuvimos la oportunidad de alcanzar el 3-3, y todavía quedaba un tiempo relativamente largo antes del final del partido. Su desarrollo cambió por completo; incluso éramos capaces de lograr un mejor resultado".

El entrenador del Atalanta cerró sus declaraciones diciendo: "Somos conscientes de que nos estamos convirtiendo en un equipo más compacto. Los cambios de jugadores tuvieron un papel importante en nuestra reacción durante el partido, y no fue algo fácil dadas las circunstancias que afrontábamos".