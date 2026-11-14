Sarr, la Juventus está lejos de ejercer la opción de compra: las condiciones y la asistencia con su selección

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Con Senegal, 19 minutos de juego para Pape Matar Sarr, jugador de la Juventus que hasta ahora ha disputado 6 partidos con el club. A día de hoy, aún no se habrían cumplido las condiciones para que la Juventus esté obligada a comprarlo.

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Sarr, centrocampista de la Juventus, participó en la victoria por 4-1 de la selección dirigida por Patrick Vieira ante Sudán, en un partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, y logró dejar su huella pese a disponer de pocos minutos. Sarr jugó los últimos 19 minutos y dio una asistencia (en el gol de Mboup en el minuto 86).

Hasta ahora, Sarr ha disputado 6 de los 15 partidos que ha jugado la Juventus de Luciano Spalletti (11 en la Serie A y 4 en la Europa League). Si la temporada terminara hoy, Sarr y la Juventus no habrían cumplido las condiciones para que el club estuviera obligado a comprar definitivamente el pase del senegalés. Cabe recordar que las condiciones son la clasificación de la Juventus para la Champions League o la Europa League (la Conference League no está contemplada) y la participación de Sarr en el 50 % de los partidos que dispute la Juventus en todas las competiciones esta temporada.

Estos son los términos del acuerdo entre la Juventus y el Tottenham por el centrocampista nacido en 2002: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur FC para adquirir, de forma temporal hasta el 30 de junio de 2027, los derechos sobre los servicios deportivos del futbolista Pape Matar Sarr, por un importe de 2,5 millones de euros, más gastos adicionales de 0,3 millones de euros. El acuerdo contempla además la opción y, si se cumplen determinadas condiciones durante la temporada 2026/2027, la obligación de la Juventus de adquirir definitivamente los servicios deportivos del jugador. El importe acordado para la eventual adquisición definitiva es de 27,5 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios».

Habrá que ver si Sarr dispone de más oportunidades y minutos en lo que queda de temporada, si alcanza el 50 % de los partidos y si la Juventus (Sarr incluido) logra cumplir la segunda condición, es decir, clasificarse para la Champions League o la Europa League de la temporada 2027-28.