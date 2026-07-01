Sarina Wiegman, propuesta como sucesora de Ronald Koeman: «En la KNVB también lo saben»

Tras la dimisión de Ronald Koeman, ha comenzado la búsqueda de un nuevo seleccionador. Aunque aún no se conoce la lista de candidatos de la KNVB, los analistas Jan y Youri Mulder apuestan por una opción sorprendente: Sarina Wiegman. «¿Por qué no?»

Tras la humillante eliminación en el Mundial ante Marruecos, Koeman puso fin a su segunda etapa al frente de la selección holandesa. La KNVB busca presentar a su sucesor «con cierta urgencia», de cara al inicio de la Liga de Naciones en septiembre.

Kenneth Pérez, analista de la NOS, advierte que la KNVB no debe apresurarse. «Mejor tomarse algo más de tiempo y elegir a la persona adecuada que hacerlo a toda prisa. La lista ya estará lista». Antes del Mundial ya no estaba claro si Koeman seguiría como seleccionador.

Youri sale en defensa de Wiegman: «Jan (mi padre) propuso a Ron Jans, pero si pensamos fuera de lo común… ¿por qué no Wiegman?»

«En mi opinión, no es tan descabellado, pero Kenneth ya se está riendo», señala Youri. Jan Mulder está totalmente de acuerdo con la sugerencia de su hijo. «¡Me parece una candidata muy buena!».

«Kenneth Pérez es de la vieja escuela y no lo ve bien, pero yo voto a favor», concluye Jan.

A Youri Mulder no le convence que «el fútbol masculino sea muy distinto al femenino»: «Es el mismo deporte, pero lo juegan personas de otro sexo».

¿La ficharía el director técnico del Schalke 04 para su club? «No», se ríe Pérez. «Sí», insiste Mulder. «Solo la conozco de las sub-17 y sub-18, cuando yo estaba en la KNVB y ella era seleccionadora femenina».

«La vi trabajar con la Sub-17 y la Sub-18 y demostró éxito y una visión muy clara del juego y del grupo. En la KNVB lo saben».

«En Alemania ya ha dirigido una mujer un equipo. Yo también podría entrevistar a una candidata para entrenar al Schalke. ¿Por qué no?», concluye Youri Mulder.

Wiegman, de 56 años, es una de las mejores entrenadoras del mundo. Ha ganado tres Eurocopas: con Países Bajos en 2017 y con Inglaterra en 2022 y 2025.

Con Inglaterra, a la que sigue dirigiendo, ganó la Finalissima 2023 y fue subcampeona del Mundial 2023. Además, llevó a Países Bajos a la final del Mundial 2019. Ha sido nombrada cinco veces mejor entrenadora del mundo.