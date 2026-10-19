Saqueo y destrozos en la tienda del Marsella: un comunicado furioso confirma la tragedia

El fútbol no se ha librado de la ola de caos generalizado que golpea a Francia, después de que el Olympique de Marsella anunciara que su tienda oficial, situada en la histórica calle La Canebière, fue saqueada y completamente vandalizada durante los disturbios del fin de semana.

En un comunicado oficial de tono contundente emitido por el Olympique de Marsella, este lunes, el club condenó con las palabras más duras los actos de violencia y vandalismo que tuvieron como objetivo su tienda principal, ubicada en la calle histórica más famosa de la ciudad y gestionada por la empresa de ropa deportiva Puma, expresando su total solidaridad con su socio comercial.

El club francés aseguró, en su comunicado, que los hechos causaron graves daños materiales que le obligaron a cerrar la tienda temporalmente al público, señalando que sus aficionados pueden dirigirse al resto de tiendas oficiales de la ciudad, y que serán informados en cuanto se autorice la reapertura de la tienda saqueada.

Este incidente se produce en medio de una de las peores olas de disturbios que vive Francia desde hace años, cuando las protestas del fin de semana por la subida de los precios y el deterioro de los servicios públicos se transformaron en amplios actos de violencia y saqueo, a raíz de los cuales fueron detenidas miles de personas y decenas de tiendas resultaron vandalizadas.

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Ante la escalada de la violencia, las autoridades de Marsella impusieron una prohibición total de concentraciones y manifestaciones en toda la ciudad el lunes, que entró en vigor desde el mediodía hasta las ocho de la tarde en horario GMT, en un intento de contener el caos.









En lo deportivo, el Marsella vive también una situación difícil, ya que ocupa el noveno puesto de la Ligue 1 tras apenas siete jornadas, y se prepara para volver al escenario europeo el jueves, cuando visite al Sturm Graz austriaco en la Europa League, mientras su tienda más famosa permanece cerrada y su ciudad arde.



